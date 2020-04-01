Коронавірус і дезінформація: як швидко розповсюджуються фейки про нову недугу

Через стрімке зростання випадків коронавірусу у світі, швидко ширяться й фейки щодо нього. Чому так сталося і як вберегтися від пандемії конспірології – детальніше читайте в матеріалі 24 каналу.

У місті Ухань, звідки поширився COVID-19, поступово відновлюється життя. Там вже відкрили громадські установи, відновив роботу транспорт. Втім, залишилися певні обмеження. Попри те, що влада дозволила в'їзд до Уханю, температуру вимірюють всім, хто приїздить до міста.

Читайте також В Ухані закрили лікарню для пацієнтів з важкою формою коронавірусу

Однак не у всіх є привід для радості. Адже в Ухані за час епідемії загинуло понад 3 тисячі людей. Загалом на планеті жертвами COVID-19 стали вже понад 30 тисяч людей. Пандемія коронавірусу породила чимало неперевірених теорій щодо можливих причин появи небезпеки.

Тривога перед невідомим притаманна будь-кому – незалежно від його рівня освіти, професії чи соціального становища. Не оминула вона й американського сенатора Тома Коттона.

Хочу зауважити, що в Ухані розташована єдина лабораторія четвертого рівня в Китаї, в якій працюють з найсмертельнішими патогенами, зокрема, і з коронавірусом,

– розповів сенатор.

Це дійсно так. В Ухані є лабораторія, в якій вивчали коронавірус SARS – збудник епідемії 2003 року. 5 років тому вчені опублікували результати своїх досліджень на інтернет-платформі наукових досліджень Nature.

Китайські вчені створили так званий химерний вірус SARS і протестували його на мишах та людській клітині, аби прослідити, як адаптується патоген на шляху від тварини до людини. Виявилося, що від цього вірусу гинуло більше старих мишей, ніж молодих.

Це спричинило появу багатьох домислів в мережі про те, що пандемію COVID-19 спровокував витік вірусу з уханської лабораторії. Але вчені довели: вірус не могли створити штучно.

Будь-які генетичні втручання залишають за собою так звані генетичні сліди, тому що інакше ви не можете втрутитися в ДНК і там зробити зміни,

– пояснила виконавча директорка Українського наукового клубу Наталія Шульга.

В ДНК нового коронавірусу таких змін не виявлено. Не міг він потрапити до людини і через смітник лабораторії. Оскільки в установах такого типу є кілька рівнів безпеки і діють протоколи знешкодження небезпечних матеріалів.

Зверніть увагу Десять фейків і спекуляцій про коронавірус від українських політиків

Наталія Шульга зазначила, що навіть якщо ці відходи потрапляють на смітник, там є космічна радіація, ультрафіолет, висока температура, хімічні чинники, бактерії, які їх з'їдають. Втім, людина все-таки причетна до появи COVID-19.

Це чергова інфекція, яка виникла в результаті діяльності людини... Як результат того, що люди знищують дику природу,

– відзначив глава департаменту загальної та молекулярної патофізіології в інституті Богомольця Віктор Досенко.

Вчені встановили: вирубка лісів призводить до появи нових вірусів. Щоб убезпечити людство від чергової пандемії, ми повинні навчитися раціонально використовувати природні ресурси. Натомість від пандемії дезінформації рятує критичне мислення.



Що відомо про коронавірус / Інфографіка 24 каналу