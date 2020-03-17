Коронавирус и Россия: почему Кремль очень боится паники
Сейчас происходит не только эпидемия вируса в буквальном смысле, но и испытание всех информационных и психологических инструментов влияния, которые появились в последние годы у человечества.
Бачу, багато хто почав ширити умовиводи російських науковців, експертів, РПЦ щодо штучної паніки і підступність заходу. Але в цих заяв є конкретне політичне пояснення.
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Не забувайте, що Путін заявив про необхідність провести всенародний референдум (голосування, опитування – назва може змінюватись) щодо затвердження поправок до Конституції та "обнулєнієм" його двох поспіль президентських термінів.
Тому, їм в карантин зараз заходити ніяк не можна, вони будуть терпіти до останнього – ресурси це дозволяють.
Попередньо обговорюється дата 22 квітня – ну от люблять вони символізм у датах. Почерк КДБ мусить простежуватись в усьому.
Попри те, що в РФ хоч і незначні, але вживають протиепідемічні заходи, досі немає жодних змін щодо майбутнього всенародного голосування. В Кремлі лише знизили обов'язковий поріг явки до 60% і дуже бояться коронавірусної паніки, бо тоді ніхто не прийде голосувати.
Кремль зараз шукає вихід з цієї ситуації, частину голосування планують зробити електронним, розширити можливості голосувати на дому, ЦИК готує проект порядку голосування з можливістю три дні голосувати поза межами дільниць, вивчають можливість дострокового голосування.
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Думаю, вони знайдуть як використати епідемію собі на користь – бо це, і справді неймовірний шанс для "красивої" підробки результатів.
Але поки шукають як це зробити, відпрацьовують план по зменшенню паніки.