Коронавирус и Россия: почему Кремль очень боится паники

Сейчас происходит не только эпидемия вируса в буквальном смысле, но и испытание всех информационных и психологических инструментов влияния, которые появились в последние годы у человечества.

Бачу, багато хто почав ширити умовиводи російських науковців, експертів, РПЦ щодо штучної паніки і підступність заходу. Але в цих заяв є конкретне політичне пояснення.

Зверніть увагу! Коронавірус наш, або Шість років потому

Не забувайте, що Путін заявив про необхідність провести всенародний референдум (голосування, опитування – назва може змінюватись) щодо затвердження поправок до Конституції та "обнулєнієм" його двох поспіль президентських термінів.