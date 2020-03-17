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      БЛОГ Анна Маляр
      Юрист-кримінолог, голова Центру правових та кримінологічних досліджень

      Коронавірус і Росія: чому Кремль дуже боїться паніки

      -
      Володимир Путін / Getty Images

      Зараз відбувається не лише епідемія вірусу в буквальному розумінні, але й випробовування всіх інформаційних та психологічних інструментів впливу, які з'явились останніми роками в людства.

      Бачу, багато хто почав ширити умовиводи російських науковців, експертів, РПЦ щодо штучної паніки і підступність заходу. Але в цих заяв є конкретне політичне пояснення.

      Зверніть увагу! Коронавірус наш, або Шість років потому

      Не забувайте, що Путін заявив про необхідність провести всенародний референдум (голосування, опитування – назва може змінюватись) щодо затвердження поправок до Конституції та "обнулєнієм" його двох поспіль президентських термінів.

      Тому, їм в карантин зараз заходити ніяк не можна, вони будуть терпіти до останнього – ресурси це дозволяють.

      Попередньо обговорюється дата 22 квітня – ну от люблять вони символізм у датах. Почерк КДБ мусить простежуватись в усьому.

      Попри те, що в РФ хоч і незначні, але вживають протиепідемічні заходи, досі немає жодних змін щодо майбутнього всенародного голосування. В Кремлі лише знизили обов'язковий поріг явки до 60% і дуже бояться коронавірусної паніки, бо тоді ніхто не прийде голосувати.

      Кремль зараз шукає вихід з цієї ситуації, частину голосування планують зробити електронним, розширити можливості голосувати на дому, ЦИК готує проект порядку голосування з можливістю три дні голосувати поза межами дільниць, вивчають можливість дострокового голосування.

      Важливо! Коронавірус уб'є вдесятеро більше людей, ніж грип. Що повинен знати і робити кожен

      Думаю, вони знайдуть як використати епідемію собі на користь – бо це, і справді неймовірний шанс для "красивої" підробки результатів.

      Але поки шукають як це зробити, відпрацьовують план по зменшенню паніки.

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      Автор: Анна Маляр
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини політики Публікації Новини Росії Володимир Путін Конституція
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