Коронавірус і Росія: чому Кремль дуже боїться паніки

Зараз відбувається не лише епідемія вірусу в буквальному розумінні, але й випробовування всіх інформаційних та психологічних інструментів впливу, які з'явились останніми роками в людства.

Бачу, багато хто почав ширити умовиводи російських науковців, експертів, РПЦ щодо штучної паніки і підступність заходу. Але в цих заяв є конкретне політичне пояснення.

Зверніть увагу! Коронавірус наш, або Шість років потому

Не забувайте, що Путін заявив про необхідність провести всенародний референдум (голосування, опитування – назва може змінюватись) щодо затвердження поправок до Конституції та "обнулєнієм" його двох поспіль президентських термінів.