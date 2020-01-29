Коронавирус: как в "Борисполе" проверяют пассажиров из Китая и достаточны ли меры

Из-за коронавируса, который продолжает распространяться по миру, в Украине также ввели ряд мер проверки пассажиров, прибывающих из Китая. Правда, пока речь идет прежде всего о прямых рейсах. 24 канал спросил украинцев, вернувшихся из Китая 28 января, повлияла ли эпидемия на их пребывание в стране и как они воспринимают усиленную проверку в аэропорту.

Рейс сообщением Санья-Киев в Терминал F в "Борисполе" по расписанию прибывает в 11:10. Приземлился самолет из Китая почти на 40 минут раньше указанного времени, однако в холле аэропорта все его 160 пассажиров появляются со значительным опозданием – полтора часа их проверял медик, чтобы убедиться, что ни у кого нет симптомов коронавируса.





Табло в аэропорту "Борисполь" / 24 канал

Одной из первых выходит украинка Мария Кущ с четырехлетним сыном. У обоих на лицах – защитные маски. Женщина рассказывает: в Китае с семьей проживала несколько лет, они с мужем работали каскадерами. Сейчас же закончился рабочий контракт и продлевать его пара не планирует. Коронавирус – одна из причин.

Когда появились первые новости о вирусе, мы просто закрылись в отеле и не пускали в номера даже персонал. Пользовались спиртом, перекисью руки мыли – только чтобы у нас не было никаких вариантов подхватить инфекцию. У нас маленький ребенок, мне страшно. Масок нельзя было найти нигде, потому что все раскупили. Ситуация достаточно серьезная, сами китайцы настороженные, но они оперативно все делают,

– рассказывает Мария.

Вспышка вируса пришлась на китайский Новый год – 25 января. В Китае это – период отпусков, поэтому очень многие люди приехали на курортный Хайнань. Однако, по словам Марии, в этом году празднование не было таким громким, как обычно: "В нашем городе в прошлом году все небо было в салютах,в этом – раз 5 за всю ночь".



Мария несколько лет работала в Китае, теперь окончательно возвращается в Киев

В консульство Украины звонили: интересовались, какая обстановка, что делать в том числе и если возникнут проблемы в аэропорту.

Дали номер горячей линии. Сказали, что нас поддержат и все будет хорошо. И я чувствовала, что если я позвоню даже в два часа ночи, люди отреагируют,

– говорит женщина.

Однако проверку в самолете Мария не считает достаточной в этом случае и приводит пример России, где, как известно, несколько авиакомпаний приостановили рейсы на остров Хайнань.

У нас даже масок никому не дают. Здесь люди некоторые вообще не совсем понимают, что происходит. То есть они думают, что это все раздуто. Не раздуто.



Рейсы из Китая пока прилетают, в частности, в Терминал F / 24 канал

Однако ее мнение разделяют не все. Еще один пассажир рейса, Анатолий из Харькова, убежден, что проблема коронавируса – очень преувеличена. Мужчина 10 дней провел в Китае на отдыхе и уверяет: все в порядке, никакой паники нет – "только со стороны украинских друзей".

Также он жалуется: в Китае пассажиров проверяли несколько раз и все было быстро. У нас – очень медленно и "несерьезно".

Ужасно. Всего один градусник, сомнительный. У одного человека сначала выбило температуру 33,2 градуса, представляете? О чем говорить?

– отмечает мужчина.

Как происходит проверка пассажиров: видео

На слишком медленную проверку жалуются и остальные пассажиры. Действительно, это делает только один медик. И есть только один аппарат, который, к тому же, медленно работает.

Нас полтора часа проверяли. Мерили только температуру и, говорят, наши вещи обрабатывали. Есть аппараты современные, которые меряют "на раз-два-три". А он (медик – 24) мерил, смотрел на экран, еще раз мерил, снова смотрел. И так каждого. Все нормально, но долго. Можно было хотя бы несколько человек и несколько термометров, чтобы более организованно все было,

– рассказывает один из пассажиров, который также отдыхал в Китае с семьей.

Он добавляет: в районе, где они находились (недалеко от Саньи) паники не было и на отдыхе это никак не отразилось. Единственное – из-за вируса отменили несколько экскурсий.



Медик проводит скрининг температуры тела пассажирки / пресс-служба ОКПП "Киев"

Как отметил первый заместитель начальника ОКПП "Киев" Павел Матвийчук, все пассажиры этого рейса, большинство из которых – граждане Украины, прошли проверку и вируса обнаружено не было. Однако несколько дней назад был случай, который заставил всех обеспокоиться.

Пассажир пожаловался на плохое самочувствие. Его из аэропорта отвезли в больницу для дальнейших исследований. Также временно отстранили от службы пограничника, который осуществлял его оформление. К счастью, диагноз не подтвердился,

– рассказал Матвийчук.

Он также отметил, из каких этапов состоит проверка. Так, первым на борт поднимается представитель Минздрава, который опрашивает членов экипажа и пассажиров о состоянии их здоровья, нет ли каких-либо жалоб.

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После этого осуществляются замеры температуры тела всех, кто находится на борту. В случае, если у кого температура будет выше нормы, человека сразу поместят в карету скорой помощи. В больницу для дальнейшей проверки отправят и тех, кто с ним контактировал. В частности, кто во время полета сидел справа и слева.

При нормальных обстоятельствах все происходит так: 10 человек проверили – все нормально – они садятся в автобус. Затем едут дальше проходить паспортный контроль.

Сейчас так проверяют все прямые рейсы из Китая. Что касается пассажиров, которые летят из этой страны с пересадкой, по ним осуществляют "менее глобальные меры". В частности, температурный скрининг они не проходят. Однако и здесь в дальнейшем возможны изменения.

Если мы будем понимать, что еще много граждан Украины отдыхают или находятся с другой целью в Китае, тогда осуществляться их оформление будет в Терминале В, который сейчас законсервирован – будем это инициировать с аэропортом. С целью отделения этой категории пассажиров от общего потока,

– пояснил Матвийчук.



У пограничников также есть защитные маски / пресс-служба ОКПП "Киев"

Как отметила в комментарии 24 канала эпидемиолог, заслуженный врач Украины Людмила Мухарская, сейчас в экспертном кругу нет однозначного решения о том, достаточно ли таких мероприятий. По ее словам, здесь есть два момента:

Во-первых, надо изучить ситуацию и проанализировать, какие есть большие пересадочные хабы во всем мире, по которым люди летают в Украину. И серьезно проверять не только прямые рейсы из Китая, но и все остальные.

надо изучить ситуацию и проанализировать, какие есть большие пересадочные хабы во всем мире, по которым люди летают в Украину. И серьезно проверять не только прямые рейсы из Китая, но и все остальные. Во-вторых, в "Правилах санитарной охраны территории Украины" сказано, что система противоэпидемической безопасности только начинается на границе (например, в аэропорту), а продолжается – непосредственно на территории Украины.

То есть если инкубационный период болезни – до 14 дней, то, конечно, многие люди могут пройти через границу, не имея температуры или других симптомов. Поэтому, по словам эксперта, необходимо поднимать осведомленность медицинских работников, работающих в общих больницах и поликлиниках.

Инкубационный период – промежуток времени между моментом заражения и появлением первых симптомов инфекционного заболевания.

Также стоит рассмотреть возможность хранения данных лиц, прилетающих в Украину с "опасных" территорий. Хотя бы в течение 14 дней. Чтобы, если кто-то заболеет уже в Украине, была возможность быстро найти людей, контактировавших с больным.



Прибор, которым проводят скрининг температуры тела / пресс-служба ОКПП "Киев"

Нет единого решения в медицинском сообществе и относительно необходимости введения карантина для всех, кто прилетел из Китая. Если сейчас относительно мало людей прилетают из этих территорий, то этот вопрос рассматривать реально – определенная опасность существует, поскольку вирус еще недостаточно изучен. Но, если будет большая миграция, то такой возможности не будет. Поэтому уже сегодня стоит смотреть на опыт других стран, анализировать и принимать решения.

Минздрав сейчас выполняет все, что рекомендует ВОЗ – просто переводят их информацию. Возможно, это правильно. Но надо четко понимать: ВОЗ дает только рекомендации. А решение принимает сама страна, потому что везде разная ситуация,

– говорит Людмила Мухарская.

Поэтому рекомендации ВОЗ – это хорошо. Но это – лишь рекомендации. И сейчас важно мыслить, чтобы предупредить эпидемию, которая может вспыхнуть в любой момент.