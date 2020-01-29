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      Коронавирус: как в "Борисполе" проверяют пассажиров из Китая и достаточны ли меры

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      В "Борисполе" тщательно проверяют прямые рейсы из Китая / 24 канал

      Из-за коронавируса, который продолжает распространяться по миру, в Украине также ввели ряд мер проверки пассажиров, прибывающих из Китая. Правда, пока речь идет прежде всего о прямых рейсах. 24 канал спросил украинцев, вернувшихся из Китая 28 января, повлияла ли эпидемия на их пребывание в стране и как они воспринимают усиленную проверку в аэропорту.

      Рейс сообщением Санья-Киев в Терминал F в "Борисполе" по расписанию прибывает в 11:10. Приземлился самолет из Китая почти на 40 минут раньше указанного времени, однако в холле аэропорта все его 160 пассажиров появляются со значительным опозданием – полтора часа их проверял медик, чтобы убедиться, что ни у кого нет симптомов коронавируса.

      Бориспіль
      Табло в аэропорту "Борисполь" / 24 канал

      Одной из первых выходит украинка Мария Кущ с четырехлетним сыном. У обоих на лицах – защитные маски. Женщина рассказывает: в Китае с семьей проживала несколько лет, они с мужем работали каскадерами. Сейчас же закончился рабочий контракт и продлевать его пара не планирует. Коронавирус – одна из причин.

      Когда появились первые новости о вирусе, мы просто закрылись в отеле и не пускали в номера даже персонал. Пользовались спиртом, перекисью руки мыли – только чтобы у нас не было никаких вариантов подхватить инфекцию. У нас маленький ребенок, мне страшно. Масок нельзя было найти нигде, потому что все раскупили. Ситуация достаточно серьезная, сами китайцы настороженные, но они оперативно все делают,
      – рассказывает Мария.

      Вспышка вируса пришлась на китайский Новый год – 25 января. В Китае это – период отпусков, поэтому очень многие люди приехали на курортный Хайнань. Однако, по словам Марии, в этом году празднование не было таким громким, как обычно: "В нашем городе в прошлом году все небо было в салютах,в этом – раз 5 за всю ночь".

      Бориспіль
      Мария несколько лет работала в Китае, теперь окончательно возвращается в Киев

      В консульство Украины звонили: интересовались, какая обстановка, что делать в том числе и если возникнут проблемы в аэропорту.

      Дали номер горячей линии. Сказали, что нас поддержат и все будет хорошо. И я чувствовала, что если я позвоню даже в два часа ночи, люди отреагируют,
      – говорит женщина.

      Однако проверку в самолете Мария не считает достаточной в этом случае и приводит пример России, где, как известно, несколько авиакомпаний приостановили рейсы на остров Хайнань.

      У нас даже масок никому не дают. Здесь люди некоторые вообще не совсем понимают, что происходит. То есть они думают, что это все раздуто. Не раздуто.

      Бориспіль
      Рейсы из Китая пока прилетают, в частности, в Терминал F / 24 канал

      Однако ее мнение разделяют не все. Еще один пассажир рейса, Анатолий из Харькова, убежден, что проблема коронавируса – очень преувеличена. Мужчина 10 дней провел в Китае на отдыхе и уверяет: все в порядке, никакой паники нет – "только со стороны украинских друзей".

      Также он жалуется: в Китае пассажиров проверяли несколько раз и все было быстро. У нас – очень медленно и "несерьезно".

      Ужасно. Всего один градусник, сомнительный. У одного человека сначала выбило температуру 33,2 градуса, представляете? О чем говорить?
      – отмечает мужчина.

      Как происходит проверка пассажиров: видео

      На слишком медленную проверку жалуются и остальные пассажиры. Действительно, это делает только один медик. И есть только один аппарат, который, к тому же, медленно работает.

      Нас полтора часа проверяли. Мерили только температуру и, говорят, наши вещи обрабатывали. Есть аппараты современные, которые меряют "на раз-два-три". А он (медик – 24) мерил, смотрел на экран, еще раз мерил, снова смотрел. И так каждого. Все нормально, но долго. Можно было хотя бы несколько человек и несколько термометров, чтобы более организованно все было,
      – рассказывает один из пассажиров, который также отдыхал в Китае с семьей.

      Он добавляет: в районе, где они находились (недалеко от Саньи) паники не было и на отдыхе это никак не отразилось. Единственное – из-за вируса отменили несколько экскурсий.

      Бориспіль
      Медик проводит скрининг температуры тела пассажирки / пресс-служба ОКПП "Киев"

      Как отметил первый заместитель начальника ОКПП "Киев" Павел Матвийчук, все пассажиры этого рейса, большинство из которых – граждане Украины, прошли проверку и вируса обнаружено не было. Однако несколько дней назад был случай, который заставил всех обеспокоиться.

      Пассажир пожаловался на плохое самочувствие. Его из аэропорта отвезли в больницу для дальнейших исследований. Также временно отстранили от службы пограничника, который осуществлял его оформление. К счастью, диагноз не подтвердился,
      – рассказал Матвийчук.

      Он также отметил, из каких этапов состоит проверка. Так, первым на борт поднимается представитель Минздрава, который опрашивает членов экипажа и пассажиров о состоянии их здоровья, нет ли каких-либо жалоб.

      Важно: Сколько человек заболели вирусом из Китая и в каких странах: онлайн-карта

      После этого осуществляются замеры температуры тела всех, кто находится на борту. В случае, если у кого температура будет выше нормы, человека сразу поместят в карету скорой помощи. В больницу для дальнейшей проверки отправят и тех, кто с ним контактировал. В частности, кто во время полета сидел справа и слева.

      При нормальных обстоятельствах все происходит так: 10 человек проверили – все нормально – они садятся в автобус. Затем едут дальше проходить паспортный контроль.

      Сейчас так проверяют все прямые рейсы из Китая. Что касается пассажиров, которые летят из этой страны с пересадкой, по ним осуществляют "менее глобальные меры". В частности, температурный скрининг они не проходят. Однако и здесь в дальнейшем возможны изменения.

      Если мы будем понимать, что еще много граждан Украины отдыхают или находятся с другой целью в Китае, тогда осуществляться их оформление будет в Терминале В, который сейчас законсервирован – будем это инициировать с аэропортом. С целью отделения этой категории пассажиров от общего потока,
      – пояснил Матвийчук.

      Бориспіль
      У пограничников также есть защитные маски / пресс-служба ОКПП "Киев"

      Как отметила в комментарии 24 канала эпидемиолог, заслуженный врач Украины Людмила Мухарская, сейчас в экспертном кругу нет однозначного решения о том, достаточно ли таких мероприятий. По ее словам, здесь есть два момента:

      • Во-первых, надо изучить ситуацию и проанализировать, какие есть большие пересадочные хабы во всем мире, по которым люди летают в Украину. И серьезно проверять не только прямые рейсы из Китая, но и все остальные.
      • Во-вторых, в "Правилах санитарной охраны территории Украины" сказано, что система противоэпидемической безопасности только начинается на границе (например, в аэропорту), а продолжается – непосредственно на территории Украины.

      То есть если инкубационный период болезни – до 14 дней, то, конечно, многие люди могут пройти через границу, не имея температуры или других симптомов. Поэтому, по словам эксперта, необходимо поднимать осведомленность медицинских работников, работающих в общих больницах и поликлиниках.

      Инкубационный период – промежуток времени между моментом заражения и появлением первых симптомов инфекционного заболевания.

      Также стоит рассмотреть возможность хранения данных лиц, прилетающих в Украину с "опасных" территорий. Хотя бы в течение 14 дней. Чтобы, если кто-то заболеет уже в Украине, была возможность быстро найти людей, контактировавших с больным.

      Бориспіль
      Прибор, которым проводят скрининг температуры тела / пресс-служба ОКПП "Киев"

      Нет единого решения в медицинском сообществе и относительно необходимости введения карантина для всех, кто прилетел из Китая. Если сейчас относительно мало людей прилетают из этих территорий, то этот вопрос рассматривать реально – определенная опасность существует, поскольку вирус еще недостаточно изучен. Но, если будет большая миграция, то такой возможности не будет. Поэтому уже сегодня стоит смотреть на опыт других стран, анализировать и принимать решения.

      Минздрав сейчас выполняет все, что рекомендует ВОЗ – просто переводят их информацию. Возможно, это правильно. Но надо четко понимать: ВОЗ дает только рекомендации. А решение принимает сама страна, потому что везде разная ситуация,
      – говорит Людмила Мухарская.

      Поэтому рекомендации ВОЗ – это хорошо. Но это – лишь рекомендации. И сейчас важно мыслить, чтобы предупредить эпидемию, которая может вспыхнуть в любой момент.

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      Автор: Светлана Попова
      Теги: Новости Украины Статьи Китай Новости Здоровье Коронавирус 2020 Лечение Публикации Новости Борисполя
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