Коронавірус: як у "Борисполі" перевіряють пасажирів з Китаю та чи достатніми є заходи

Через коронавірус, який продовжує ширитися світом, в Україні також запровадили низку заходів перевірки пасажирів, які прибувають з Китаю. Щоправда, поки що йдеться передусім про прямі рейси. 24 канал запитав українців, які повернулися з Китаю 28 січня, чи вплинула епідемія на їх перебування в країні та як вони сприймають посилену перевірку в аеропорту.

Рейс сполученням Санья-Київ до Терміналу F у "Борисполі" за розкладом прибуває об 11:10. Приземлився літак з Китаю майже на 40 хвилин раніше зазначеного часу, проте у холі аеропорту усі його 160 пасажирів з’являються зі значним запізненням – півтори години їх перевіряв медик, аби пересвідчитися, чи ніхто не має симптомів коронавірусу.



Табло в аеропорту "Бориспіль" / 24 канал

Однією з перших виходить українка Марія Кущ з чотирирічним сином. У обох на обличчях – захисні маски. Жінка розповідає: у Китаї з сім’єю проживала кілька років, вони з чоловіком працювали каскадерами. Зараз же закінчився робочий контракт і продовжувати його пара не планує. Коронавірус – одна із причин.

Коли з’явилися перші новини про вірус, ми просто закрилися в готелі і не пускали до номера навіть персонал. Користувалися спиртом, перекисом руки мили – тільки щоб у нас не було ніяких варіантів підхопити інфекцію. У нас маленька дитина, мені страшно. Масок не можна було знайти ніде, тому що все розкупили. Ситуація досить серйозна, самі китайці насторожені, але вони оперативно все роблять,

– розповідає Марія.

Спалах вірусу припав на китайський Новий рік – 25 січня. У Китаї це – період відпусток, тому дуже багато людей приїхало на курортний Хайнань. Однак, за словами Марії, цього року святкування не було таким гучним, як зазвичай: "У нашому місті минулого року все небо було в салютах, цього – разів 5 за всю ніч".



Марія кілька років працювала в Китаї, тепер остаточно повертається до Києва

У консульство України телефонували: цікавилися, яка обстановка, що робити у тому числі і якщо виникнуть проблеми в аеропорту.

Дали номер гарячої лінії. Сказали, що нас підтримають і все буде добре. І я в відчувала, що, якщо я подзвоню навіть о другій годині ночі, люди зреагують,

– говорить жінка.

Проте перевірку в літаку Марія не вважає достатньою у цьому випадку і наводить приклад Росії, де, як відомо, кілька авіакомпаній призупинили рейси на острів Хайнань:

У нас навіть масок нікому не дають. Тут люди деякі взагалі не зовсім розуміють, що відбувається. Тобто вони думають, що це все роздуто. Не роздуто.



Рейси з Китаю наразі прилітають, зокрема, до Терміналу F / 24 канал

Однак її думку розділяють не всі. Ще один пасажир рейсу, Анатолій з Харкова, переконаний, що проблема коронавіруса – дуже перебільшена. Чоловік 10 днів провів у Китаї на відпочинку і запевняє: все гаразд, жодної паніки немає – "лише з боку українських друзів".

Також він скаржиться: у Китаї пасажирів перевіряли кілька разів і все було швидко. У нас – дуже повільно і "несерйозно".

Жахливо. Всього один градусник, сумнівний. В однієї людини спершу вибило температуру 33,2 градуси, уявляєте? Про що говорити?

– зазначає чоловік.

Як відбувається перевірка пасажирів: відео

На надто повільну перевірку нарікають і решта пасажирів. Справді, це робить лише один медик. І є лише один апарат, який, до того ж, повільно працює.

Нас півтори години перевіряли. Міряли тільки температуру і, кажуть, наші речі обробляли. Є апарати сучасні, які міряють "на раз-два-три". А він (медик, – 24) міряв, дивився на екран, ще раз міряв, знову дивився. І так кожного. Все нормально, але довго. Можна було хоча б кілька людей і кілька термометрів, щоб більш організовано все було,

– розповідає один із пасажирів, який також відпочивав у Китаї з сім’єю.

Він додає: у районі, де вони перебували (неподалік від Саньї) паніки не було і на відпочинку це ніяк не позначилося. Єдине – через вірус скасували кілька екскурсій.



Медик проводить скринінг температури тіла пасажирки / пресслужба ОКПП "Київ"

Як зазначив перший заступник начальника ОКПП "Київ" Павло Матвійчук, всі пасажири цього рейсу, більшість з яких – громадяни України, пройшли перевірку і вірусу виявлено не було. Проте декілька днів тому був випадок, який змусив усіх занепокоїтися.

Пасажир поскаржився на погане самопочуття. Його з аеропорту відвезли в лікарню для подальших досліджень. Також тимчасово усунули від служби прикордонника, який здійснював його оформлення. На щастя, діагноз не підтвердився,

– розповів Матвійчук.

Він також зазначив, з яких етапів складається перевірка. Так, першим на борт піднімається представник МОЗ, який опитує членів екіпажу та пасажирів про стан їхнього здоров'я, чи немає ніяких скарг.

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Після цього здійснюються заміри температури тіла всіх, хто перебуває на борту. У разі, якщо у когось температура буде вищою за норму, людину одразу помістять у карету швидкої допомоги. До лікарні для подальшої перевірки відправлять і тих, хто з нею контактував. Зокрема, хто під час польоту сидів справа і зліва.

За нормальних обставин все відбувається так: 10 людей перевірили – все нормально – вони сідають в автобус. Потім їдуть далі проходити паспортний контроль.

Наразі так перевіряють усі прямі рейси з Китаю. Що стосується пасажирів, які летять із цієї країни з пересадкою, щодо них здійснюють "менш глобальні заходи". Зокрема, температурний скринінг вони не проходять. Однак і тут надалі можливі зміни.

Якщо ми будемо розуміти, що ще багато громадян України відпочиває чи перебуває з іншою метою в Китаї, тоді здійснюватися їхнє оформлення буде у Терміналі В, який наразі законсервований – будемо це ініціювати з аеропортом. З метою відокремлення цієї категорії пасажирів від загального потоку,

– пояснив Матвійчук.



Прикордонники також мають захисні маски / пресслужба ОКПП "Київ"

Як зазначила у коментарі 24 каналу епідеміологиня, заслужена лікарка України Людмила Мухарська, наразі у експертному колі немає однозначного рішення стосовно того, чи достатньо таких заходів. За її словами, тут є два моменти:

По-перше , треба вивчити ситуацію та проаналізувати, які є великі пересадочні хаби у всьому світі, через які люди літають до України. І серйозно перевіряти не лише прямі рейси з Китаю, а й усі інші.

, треба вивчити ситуацію та проаналізувати, які є великі пересадочні хаби у всьому світі, через які люди літають до України. І серйозно перевіряти не лише прямі рейси з Китаю, а й усі інші. По-друге, у "Правилах санітарної охорони території України" сказано, що система протиепідемічної безпеки тільки починається на кордоні (наприклад, в аеропорту), а продовжується – безпосередньо на території України.

Тобто якщо інкубаційний період хвороби – до 14 днів, то, звичайно, багато людей можуть пройти через кордон, не маючи температури або інших симптомів. Тому, за словами експертки, необхідно піднімати обізнаність медичних працівників, які працюють у загальних лікарнях та поліклініках.

Інкубаційний період – проміжок часу між моментом зараження і появою перших симптомів інфекційного захворювання.

Також варто розглянути можливість зберігання даних осіб, які прилітають в Україну з "небезпечних" територій. Хоча б протягом 14 днів. Щоб, якщо хтось захворіє уже в Україні, була можливість швидко знайти людей, які контактували з хворим.



Прилад, яким проводять скринінг температури тіла / пресслужба ОКПП "Київ"

Немає єдиного рішення у медичній спільноті і щодо необхідності запровадження карантину для всіх, хто прилетів з Китаю. Якщо зараз відносно мало людей прилітають з цих територій, то це питання розглядати реально – певна небезпека існує, оскільки вірус ще недостатньо вивчений. Але, якщо буде велика міграція, то такої можливості не буде. Тому уже сьогодні варто дивитися на досвід інших країн, аналізувати та приймати рішення.

МОЗ зараз виконує все, що рекомендує ВООЗ – просто перекладають їхню інформацію. Можливо, це правильно. Але треба чітко розуміти: ВООЗ дає тільки рекомендації. А рішення приймає сама країна, тому що скрізь різна ситуація,

– говорить Людмила Мухарська.

Тому рекомендації ВООЗ – це добре. Але це – лише рекомендації. І зараз важливо думати наперед, щоб попередити епідемію, яка може спалахнути у будь-який момент.