Коронавирус создали в уханьской лаборатории, – СМИ
COVID-19 не имеет ничего общего с уханьским рынком, а на самом деле его создали в специальной лаборатории. Впрочем, в какой-то момент эксперимент вышел из-под контроля: инфекция поразила работника лаборатории, тот стал нулевым пациентом и, в результате, передал ее миру.
Китай якобы стремился продемонстрировать способности страны по выявлению и борьбе с вирусами. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Ранее Китай скрывал коронавирус почти неделю, – СМИ
Они сообщают, что сначала вирус лабораторным путем был передан от летучей мыши к человеку, а потом попал в популяцию в Ухане.
Следовательно, ситуация с распространением коронавируса может стать самым "дорогим правительственным прикрытием всех времен".
Более того, в СМИ подчеркивают: на уханьском рынке, который изначально считался местом происхождения вируса, никогда не продавали летучих мышей. С его помощью Китай просто пытался отвлечь внимание от лаборатории.
Коронавирус из Китая и тотальное замалчивание:
- О первых случаях заражения новым коронавирусом в Китае было известно еще в ноябре 2019 года. Но китайское правительство попыталось скрыть вспышку. А врачей и блогеров, которые об этом писали, арестовывали за "распространение слухов".
- В Великобритании комитет по иностранным делам Палаты общин опубликовал отчет, в котором осуждает ряд стран за дезинформацию о коронавирусе. В документе упоминают о России и Китае. Британские депутаты убеждены, что Китай с момента вспышки стремился запутать процесс сбора информации об инфекции.
- В США считают, что власть Китая намеренно занижает количество инфицированных коронавирусом и летальных случаев из-за болезни.
- В США уже начали расследование обстоятельств появления и распространения коронавируса. Там акцентируют: роль в этом процессе сыграли Китай и Всемирная организация здравоохранения. Главу ВОЗ обвинили в помощи Китаю по сокрытию масштабов пандемии.
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