Коронавирус создали в уханьской лаборатории, – СМИ

COVID-19 не имеет ничего общего с уханьским рынком, а на самом деле его создали в специальной лаборатории. Впрочем, в какой-то момент эксперимент вышел из-под контроля: инфекция поразила работника лаборатории, тот стал нулевым пациентом и, в результате, передал ее миру.

Китай якобы стремился продемонстрировать способности страны по выявлению и борьбе с вирусами. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Ранее Китай скрывал коронавирус почти неделю, – СМИ

Они сообщают, что сначала вирус лабораторным путем был передан от летучей мыши к человеку, а потом попал в популяцию в Ухане.

Следовательно, ситуация с распространением коронавируса может стать самым "дорогим правительственным прикрытием всех времен".

Более того, в СМИ подчеркивают: на уханьском рынке, который изначально считался местом происхождения вируса, никогда не продавали летучих мышей. С его помощью Китай просто пытался отвлечь внимание от лаборатории.

Коронавирус из Китая и тотальное замалчивание: