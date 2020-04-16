Коронавірус створили в Уханській лабораторії, – ЗМІ
COVID-19 не має нічого спільного із Уханським ринком, а насправді його створили у спеціальній лабораторії. Втім, в якийсь момент експеримент вийшов з-під контролю: інфекція вразила працівника лабораторії, той став нульовим пацієнтом і врешті передав її світу.
Китай нібито прагнув продемонструвати здібності країни з виявлення та боротьби з вірусами. Про це повідомив телеканал Fox News з посиланням на джерела.
Раніше Китай приховував коронавірус майже тиждень, – ЗМІ
Вони повідомляють, що спочатку вірус лабораторним шляхом був переданий від летючої миші до людини, а потім потрапив у популяцію в Ухані.
Відтак, ситуація з поширенням коронавірусу може стати "найдорожчим урядовим прикриттям всіх часів".
Ба більше – у ЗМІ наголошують: на Уханьском ринку, який спочатку вважався місцем походження вірусу, ніколи не продавали кажанів. За його допомогою Китай просто намагався відвернути увагу від лабораторії.
Коронавірус з Китаю і тотальне замовчування:
- Про перші випадки зараження новим коронавірусом в Китаї було відомо ще в листопаді 2019 року. Але китайський уряд спробував приховати спалах. А лікарів і блогерів, які про це писали, заарештовували через "поширення чуток".
- У Великій Британії комітет з закордонних справ Палати громад опублікував звіт, в якому засуджує низку країн за дезінформацію про коронавірус. У документі згадують про Росію та Китай. Британські депутати переконані, що Китай з моменту спалаху прагнув заплутати процес збору інформації про інфекцію.
- У США вважають, що влада Китаю навмисно занижує кількість інфікованих коронавірусом та летальних випадків через хворобу.
- У США вже почали розслідування обставин появи й поширення коронавірусу. Там акцентують: роль у цьому процесі зіграли Китай і Всесвітня організація охорони здоров'я. Главу ВООЗ звинуватили в допомозі Китаю приховати масштаби пандемії.
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