Коронавирус ударил по российской армии: заболело рекордное количество военных

COVID-19 массово болеют российские военнослужащие. По состоянию на 26 апреля коронавирус подтвердили у 874 человек, среди них несколько – в тяжелом состоянии.

В тяжелом состоянии находятся четверо российских военнослужащих, которые больны коронавирусом. Один из них – в реанимации, на искусственной вентиляции легких. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

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Еще у 15 человек – состояние средней тяжести, относительно остальных военнослужащих, то у них симптомов болезни нет.

В Минобороны России заявили, всего в военном госпитале лечится 314 военных, в изоляторах по месту службы – 175 человек. В гражданских медучреждениях – шесть армейцев. Почти 4 сотни находятся дома на самоизоляции.

Также заразились коронавирусом:

779 курсантов военных вузов;

курсантов военных вузов; 192 преподавателей и воспитанников военных довузовских учреждений;

преподавателей и воспитанников военных довузовских учреждений; 245 человек гражданского персонала, которые служат в армии России.

Обратите внимание! По состоянию на 26 апреля в России официально подтвердили 80 тысяч 949 случаев заражения коронавирусом, большинство из которых в Москве. 747 случаев – летальные.



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