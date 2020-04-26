18:26
26 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      ЧЕРНОБЫЛЬ КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КИМ ЧЕН ЫН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      ЧЕРНОБЫЛЬ КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КИМ ЧЕН ЫН

      В России от коронавируса умер первый епископ РПЦ

      - Читати новину українською
      Єпископ Веніамін
      Єпископ Веніамін / РБК-Россия

      В России от COVID-19 умер епископ Льговский и Железногорский Вениамин. У священнослужителя диагностировали двустороннюю пневмонию. Это первый случай смерти от коронавируса архиерея РПЦ.

      Єпископа госпіталізували у Курську обласну клінічну інфекційну лікарню, повідомляють у пресслужбі Російської православної церкви та інстаграмі Рильского Свято-Нікольського монастиря.

      До теми У Росії духовний наставник Поклонської прокляв усіх, хто закриває храми – відео

      Згодом 54-річного священнослужителя перевели в реанімацію і діагностували ускладнення від коронавірусу – двосторонню пневмонію. Він помер 26 квітня.

      Зазначимо, що раніше РПЦ заявила, що не збирається тимчасово закривати свої храми через якусь епідемію коронавірусу. Священнослужителі Російської православної церкви повідомили, що у них є свій борг перед вірянами.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      БРАТЬЯ И СЁСТРЫ! СЕГОДНЯ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 АПРЕЛЯ ОКОЛО ДВУХ ЧАСОВ ПО ПОЛУДНИ В КУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЕ В БОЗЕ ПОЧИЛ ЕПИСКОП ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ И ЛЬГОВСКИЙ ВЕНИАМИН. ПРОСИМ ВАШИХ МОЛИТВ ОБ УПОКОЕНИИ ДУШИ НОВОПРЕСТАВЛЕННОГО АРХИПАСТЫРЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. #николайчудотворец #рыльскиймонастырь #святониколаевскиймонастырь #никольскиймонастырь #рыльск #стареципполит #батюшкаипполит #отеципполит #православие #pravoslavie #монастырироссии #курскаяобласть #курскаямитрополия #курск #железногорск #льгов

      Допис, поширений Рыльский монастырь (@rylskobitel)

      Станом на 26 квітня у Росії офіційно підтвердили 80 949 випадків зараження коронавірусом, більшість з яких – у Москві. 747 людей померли. Одужати вдалось 6 767 людям.

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: РПЦ Новости России Религия Коронавирус COVID-19
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Выйдите из своего пузырька: какими должны быть руководители во время кризиса?
      сегодня , 12:00 Выйдите из своего пузырька: какими должны быть руководители во время кризиса?
      Наталія Кривда
      Феномен первой леди Мелании Трамп: что стоит знать об одной из самых влиятельных женщин мира
      сегодня , 10:20 Феномен первой леди Мелании Трамп: что стоит знать об одной из самых влиятельных женщин мира
      Юлія Михайлова