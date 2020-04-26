В России от коронавируса умер первый епископ РПЦ

В России от COVID-19 умер епископ Льговский и Железногорский Вениамин. У священнослужителя диагностировали двустороннюю пневмонию. Это первый случай смерти от коронавируса архиерея РПЦ.

Єпископа госпіталізували у Курську обласну клінічну інфекційну лікарню, повідомляють у пресслужбі Російської православної церкви та інстаграмі Рильского Свято-Нікольського монастиря.

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Згодом 54-річного священнослужителя перевели в реанімацію і діагностували ускладнення від коронавірусу – двосторонню пневмонію. Він помер 26 квітня.

Зазначимо, що раніше РПЦ заявила, що не збирається тимчасово закривати свої храми через якусь епідемію коронавірусу. Священнослужителі Російської православної церкви повідомили, що у них є свій борг перед вірянами.

Станом на 26 квітня у Росії офіційно підтвердили 80 949 випадків зараження коронавірусом, більшість з яких – у Москві. 747 людей померли. Одужати вдалось 6 767 людям.