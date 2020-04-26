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      У Росії від коронавірусу помер перший єпископ РПЦ

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      Єпископ Веніамін
      Єпископ Веніамін / РБК-Россия

      У Росії від COVID-19 помер єпископ Льговський і Жєлєзногорський Веніамін. У священнослужителя діагностували двосторонню пневмонію. Це перший випадок смерті від коронавірусу архієрея РПЦ.

      Єпископа госпіталізували у Курську обласну клінічну інфекційну лікарню, повідомляють у пресслужбі Російської православної церкви та інстаграмі Рильского Свято-Нікольського монастиря.

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      Згодом 54-річного священнослужителя перевели в реанімацію і діагностували ускладнення від коронавірусу – двосторонню пневмонію. Він помер 26 квітня.

      Зазначимо, що раніше РПЦ заявила, що не збирається тимчасово закривати свої храми через якусь епідемію коронавірусу. Священнослужителі Російської православної церкви повідомили, що у них є свій борг перед вірянами.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      БРАТЬЯ И СЁСТРЫ! СЕГОДНЯ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 АПРЕЛЯ ОКОЛО ДВУХ ЧАСОВ ПО ПОЛУДНИ В КУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЕ В БОЗЕ ПОЧИЛ ЕПИСКОП ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ И ЛЬГОВСКИЙ ВЕНИАМИН. ПРОСИМ ВАШИХ МОЛИТВ ОБ УПОКОЕНИИ ДУШИ НОВОПРЕСТАВЛЕННОГО АРХИПАСТЫРЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. #николайчудотворец #рыльскиймонастырь #святониколаевскиймонастырь #никольскиймонастырь #рыльск #стареципполит #батюшкаипполит #отеципполит #православие #pravoslavie #монастырироссии #курскаяобласть #курскаямитрополия #курск #железногорск #льгов

      Допис, поширений Рыльский монастырь (@rylskobitel)

      Станом на 26 квітня у Росії офіційно підтвердили 80 949 випадків зараження коронавірусом, більшість з яких – у Москві. 747 людей померли. Одужати вдалось 6 767 людям.

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: РПЦ Новини Росії Релігія Коронавірус COVID-19
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