Коронавірус вдарив по російській армії: захворіла рекордна кількість військових
На COVID-19 масово хворіють російські військовослужбовці. Станом на 26 квітня коронавірус підтвердили у 874 осіб, серед них кілька – у важкому стані.
У важкому стані перебувають четверо російських військовослужбовців, що хворі на коронавірус. Один з них – у реанімації, на штучній вентиляції легень. Про це повідомило Міністерство оборони РФ.
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Ще у 15 осіб – стан середньої важкості, щодо решти військовослужбовців, то в них симптомів недуги немає.
У Міноборони Росії заявили, загалом у військовому госпіталі лікується 314 військових, в ізоляторах за місцем служби – 175 осіб. У цивільних медзакладах – шестеро армійців. Майже 4 сотні перебувають вдома на самоізоляції.
Також інфікувались коронавірусом:
- 779 курсантів військових ВНЗ;
- 192 викладачі і вихованці військових довузівських установ;
- 245 осіб цивільного персоналу, які служать в армії Росії.
Зверніть увагу! Станом на 26 квітня у Росії офіційно підтвердили 80 тисяч 949 випадків зараження коронавірусом, більшість з яких у Москві. 747 випадків – летальні.