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      Коронавірус вдарив по російській армії: захворіла рекордна кількість військових

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      Четверо російських військових – у важкому стані
      Четверо російських військових – у важкому стані / 112 Україна

      На COVID-19 масово хворіють російські військовослужбовці. Станом на 26 квітня коронавірус підтвердили у 874 осіб, серед них кілька – у важкому стані.

      У важкому стані перебувають четверо російських військовослужбовців, що хворі на коронавірусОдин з них – у реанімації, на штучній вентиляції легень. Про це повідомило Міністерство оборони РФ.

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      Ще у 15 осіб – стан середньої важкості, щодо решти військовослужбовців, то в них симптомів недуги немає.

      У Міноборони Росії заявили, загалом у військовому госпіталі лікується 314 військових, в ізоляторах за місцем служби – 175 осіб. У цивільних медзакладах – шестеро армійців. Майже 4 сотні перебувають вдома на самоізоляції.

      Також інфікувались коронавірусом:

      • 779 курсантів військових ВНЗ;
      • 192 викладачі і вихованці військових довузівських установ;
      • 245 осіб цивільного персоналу, які служать в армії Росії.

      Зверніть увагу! Станом на 26 квітня у Росії офіційно підтвердили 80 тисяч 949 випадків зараження коронавірусом, більшість з яких у Москві. 747 випадків – летальні.

      як відрізнити коронавірус
      Як відрізнити коронавірус? / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини Росії Коронавірус COVID-19
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