Коронавирус в Германии: правительство Меркель не планирует ослаблять ограничения

В Германии в течение нескольких дней зафиксировано сокращение темпов роста инфицированных коронавирусом. Однако Ангела Меркель заявила, что это не причина для ослабления ограничений, которые были наложены из-за пандемии во всем мире.

По словам Меркель, ограничения на передвижение будут действовать как минимум до 19 апреля, пишет DW.

Пока же федеральное правительство размышляет над тем, как впоследствии будут выглядеть возможные послабления, которые будут вводиться пошагово. Однако дата их введения сейчас не обсуждается.

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Власть опасается, что после ослабления ограничений возможен рост количества заболеваний COVID-19, из-за которых снова придется вводить ограничения. Поэтому перед принятием решения об ослаблении ограничений будут учитывать ряд факторов, в том числе и количество пациентов, выздоровевших. Меркель заявила, что количество случаев заражения коронавирусом нужно снизить до границы, за которой можно быть уверенными в том, что система здравоохранения не будет перегружена.

Однако ограничение свободы передвижения будет существовать лишь до тех пор, пока это необходимо по соображениям охраны здоровья. А послабления не будет означать сразу возвращение к нормальному состоянию.



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