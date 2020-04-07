Коронавірус в Німеччині: уряд Меркель не планує послаблювати обмеження
У Німеччині протягом декількох днів зафіксовано скорочення темпів зростання інфікованих на коронавірус. Однак Ангела Меркель заявила, що це не причина для послаблення обмежень, які були накладені через пандемію у всьому світі.
За словами Меркель, обмеження на пересування діятимуть як мінімум до 19 квітня, пише DW.
Поки ж федеральний уряд розмірковує над тим, як згодом виглядатимуть можливі послаблення, які запроваджуватимуться покроково. Однак дата їх запровадження зараз не обговорюється.
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Влада побоюється, що після послаблення обмежень можливе зростання кількості захворювань на COVID-19, через яке знову доведеться вводити обмеження. Тому перед ухваленням рішення про послаблення обмежень враховуватимуть низку факторів, зокрема, й кількість пацієнтів, які одужали. Меркель заявила, що кількість випадків зараження коронавірусом потрібно знизити до межі, за якої можна бути впевненими в тому, що система охорони здоров'я не буде перевантажена.
Однак обмеження свободи пересування існуватиме лише доти, доки це необхідно з міркувань охорони здоров'я. А послаблення не означатиме одразу повернення до нормального стану.
Чому слід залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу
Коронавірус в Німеччині у цифрах
- Німеччина перебуває на четвертому місці у світі за кількістю інфікованих на коронавірус – понад 103 тисячі осіб.
- В країні зафіксовано 1810 смертей від COVID-19.
- Попри чималу кількість інфікованих, в країні чотири днів поспіль зафіксовано падіння темпів поширення інфекції. Якщо 5 квітня було зафіксовано 5936 нових випадків зараження, то вранці 6 квітня цей показник становив 3677 випадків.
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