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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Коронавірус в Німеччині: уряд Меркель не планує послаблювати обмеження

      - Читать новость на русском
      Ангела Меркель / DW

      У Німеччині протягом декількох днів зафіксовано скорочення темпів зростання інфікованих на коронавірус. Однак Ангела Меркель заявила, що це не причина для послаблення обмежень, які були накладені через пандемію у всьому світі.

      За словами Меркель, обмеження на пересування діятимуть як мінімум до 19 квітня, пише DW.

      Поки ж федеральний уряд розмірковує над тим, як згодом виглядатимуть можливі послаблення, які запроваджуватимуться покроково. Однак дата їх запровадження зараз не обговорюється.

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      Влада побоюється, що після послаблення обмежень можливе зростання кількості захворювань на COVID-19, через яке знову доведеться вводити обмеження. Тому перед ухваленням рішення про послаблення обмежень враховуватимуть низку факторів, зокрема, й кількість пацієнтів, які одужали. Меркель заявила, що кількість випадків зараження коронавірусом потрібно знизити до межі, за якої можна бути впевненими в тому, що система охорони здоров'я не буде перевантажена.

      Однак обмеження свободи пересування існуватиме лише доти, доки це необхідно з міркувань охорони здоров'я. А послаблення не означатиме одразу повернення до нормального стану.


      Чому слід залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу

      Коронавірус в Німеччині у цифрах

      • Німеччина перебуває на четвертому місці у світі за кількістю інфікованих на коронавірус – понад 103 тисячі осіб.
      • В країні зафіксовано 1810 смертей від COVID-19.
      • Попри чималу кількість інфікованих, в країні чотири днів поспіль зафіксовано падіння темпів поширення інфекції. Якщо 5 квітня було зафіксовано 5936 нових випадків зараження, то вранці 6 квітня цей показник становив 3677 випадків. 
      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини політики Коронавірус COVID-19 Ангела Меркель
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