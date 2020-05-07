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      Коронавирус в Крыму: оккупанты отменили туристический сезон

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      Коронавирус в Крыму - туристического сезона в 2020 году не будет
      Оккупанты отменили туристический сезон в Крыму / ТАСС

      Оккупационные власти полуострова решили отменить так называемый туристический сезон в этом году. Кроме того, из-за ситуации с COVID-19 жители оккупированного Крыма теперь обязаны носить маски.

      Срыв "туризма" прокомментировал подконтрольный Кремлю "глава Крыма" Сергей Аксенов. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на местные пророссийские СМИ.

      К теме Коронавирус в оккупированном Крыму: количество больных выросло

      Так, оккупанты говорят, что "возможен только внутренний туризм, если будет благоприятная ситуация на полуострове".

      Кроме того, с 12 мая жители полуострова также обязаны носить маски в общественных местах, пишет издание "Крым.Реалии".

      Какова ситуация их больными COVID-19 в Крыму

      • Отметим, точное количество больных коронавирусом среди жителей оккупированного Крыма неизвестно. COVID-19 подтвердили уже более чем у 270 человек. Оккупанты заявляют, что на самом деле больных может быть гораздо больше.
      • Правозащитники утверждают, что пророссийская власть умышленно занижает общее количество подтвержденных случаев. Крымская правозащитная группа опирается на данные собственного мониторинга.
      • Оккупанты ввели карантин в Крыму с 3 апреля только до 6 апреля, но впоследствии продолжили ограничения. Что запрещено – читайте по ссылке.
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Крыма Аннексия Крыма Новости политики Новости Украины
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