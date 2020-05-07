Коронавирус в Крыму: оккупанты отменили туристический сезон

Оккупационные власти полуострова решили отменить так называемый туристический сезон в этом году. Кроме того, из-за ситуации с COVID-19 жители оккупированного Крыма теперь обязаны носить маски.

Срыв "туризма" прокомментировал подконтрольный Кремлю "глава Крыма" Сергей Аксенов. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на местные пророссийские СМИ.

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Так, оккупанты говорят, что "возможен только внутренний туризм, если будет благоприятная ситуация на полуострове".

Кроме того, с 12 мая жители полуострова также обязаны носить маски в общественных местах, пишет издание "Крым.Реалии".

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