Коронавірус у Криму: окупанти скасували туристичний сезон

Окупаційна влада півострову вирішила скасувати так званий туристичний сезон цього року. Окрім того, через ситуацію із COVID-19 жителі окупованого Криму тепер зобов’язані носити маски.

Зрив "туризму" прокоментував підконтрольний Кремлю "глава Криму" Сергій Аксьонов. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на місцеві проросійські ЗМІ.

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Так, окупанти кажуть, що "можливий лише внутрішній туризм, якщо буде сприятлива ситуація на півострові".

Окрім того, з 12 травня жителі півострова також зобов’язані носити маски у громадських місцях, пише видання "Крим.Реалії".

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