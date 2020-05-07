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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Коронавірус у Криму: окупанти скасували туристичний сезон

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      Коронавірус у Криму - туристичного сезону у 2020 році не буде
      Окупанти скасували туристичний сезон у Криму / ТАСС

      Окупаційна влада півострову вирішила скасувати так званий туристичний сезон цього року. Окрім того, через ситуацію із COVID-19 жителі окупованого Криму тепер зобов’язані носити маски.

      Зрив "туризму" прокоментував підконтрольний Кремлю "глава Криму" Сергій Аксьонов. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на місцеві проросійські ЗМІ.

      До теми Коронавірус в окупованому Криму: кількість хворих зросла

      Так, окупанти кажуть, що "можливий лише внутрішній туризм, якщо буде сприятлива ситуація на півострові".

      Окрім того, з 12 травня жителі півострова також зобов’язані носити маски у громадських місцях, пише видання "Крим.Реалії"

      Яка ситуація іх хворими на COVID-19 у Криму

      • Зазначимо, точна кількість хворих на коронавірус серед мешканців окупованого Криму невідома. COVID-19 підтвердили вже у понад 270 осіб. Окупанти заявляють, що насправді хворих може бути набагато більше.
      • Правозахисники стверджують, що проросійська влада зумисне занижує загальну кількість підтверджених випадків. Кримська правозахисна група опирається на дані власного моніторингу.
      • Окупанти ввели карантин у Криму з 3 квітня лише до 6 квітня, але згодом продовжили обмеження. Що заборонено – читайте за посиланням.
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Криму Анексія Криму Новини політики Новини України
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