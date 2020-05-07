Коронавірус у Криму: окупанти скасували туристичний сезон
-
Окупаційна влада півострову вирішила скасувати так званий туристичний сезон цього року. Окрім того, через ситуацію із COVID-19 жителі окупованого Криму тепер зобов’язані носити маски.
Зрив "туризму" прокоментував підконтрольний Кремлю "глава Криму" Сергій Аксьонов. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на місцеві проросійські ЗМІ.
До теми Коронавірус в окупованому Криму: кількість хворих зросла
Так, окупанти кажуть, що "можливий лише внутрішній туризм, якщо буде сприятлива ситуація на півострові".
Окрім того, з 12 травня жителі півострова також зобов’язані носити маски у громадських місцях, пише видання "Крим.Реалії".
Яка ситуація іх хворими на COVID-19 у Криму
- Зазначимо, точна кількість хворих на коронавірус серед мешканців окупованого Криму невідома. COVID-19 підтвердили вже у понад 270 осіб. Окупанти заявляють, що насправді хворих може бути набагато більше.
- Правозахисники стверджують, що проросійська влада зумисне занижує загальну кількість підтверджених випадків. Кримська правозахисна група опирається на дані власного моніторингу.
- Окупанти ввели карантин у Криму з 3 квітня лише до 6 квітня, але згодом продовжили обмеження. Що заборонено – читайте за посиланням.
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 07:20 Дуже боюся принести вірус додому, – лікар "коронагоспіталю" про реальні умови праці
powered by lun.ua
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі