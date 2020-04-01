Окупанти ввели карантин у Криму

Через епідемію коронавірусу окупанти вводять карантин у Криму з 2 квітня. Російська влада встановить блокпост на Кримському мосту.

Очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що перевірятимуть усіх, хто заїжджатиме до Криму, повідомляє російський Интерфакс.

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Термін, на який вводять карантин, Аксьонов не назвав, але заявив, що він може бути "продовжений ще на тиждень".

Зауважимо, що станом на 1 квітня в окупованому Криму виявили 19 підтверджених випадків зараження коронавірусом. З них 5 – у місті Севастополі, яке, згідно з українським законодавством, є окремою адміністративною одиницею.

Ще у понад 2,6 тисячі людей підозрюють коронавірус.

Хто відповідальний за ситуацію з коронавірусом у Криму?Цілком і повністю Росія. Згідно з нормами міжнародного права, саме держава-окупант несе повну відповідальність за безпекову і гуманітарну ситуацію на окупованих нею територіях.

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Важливо! Організатори мирної акції "Світ проти насильства і окупації. Марш гідності", яка мала на меті похід українців до окупованого Криму, вирішили відтермінувати її проведення через пандемію коронавірусу.

В Україні станом на 1 квітня зафіксовано 669 випадків зараження коронавірусом, 17 – летальних випадків, 10 людей одужали. Уряд проджовжив карантин до 24 квітня.



Що заборонено в Україні через карантин / Інфографіка 24 каналу