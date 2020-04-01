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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Окупанти ввели карантин у Криму

      -
      У Криму ввели карантин / 24 канал

      Через епідемію коронавірусу окупанти вводять карантин у Криму з 2 квітня. Російська влада встановить блокпост на Кримському мосту.

      Очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що перевірятимуть усіх, хто заїжджатиме до Криму, повідомляє російський Интерфакс.

      Раніше Окупанти бояться, що коронавірус проникне через Кримський міст

      Термін, на який вводять карантин, Аксьонов не назвав, але заявив, що він може бути "продовжений ще на тиждень".

      Зауважимо, що станом на 1 квітня в окупованому Криму виявили 19 підтверджених випадків зараження коронавірусом. З них 5 – у місті Севастополі, яке, згідно з українським законодавством, є окремою адміністративною одиницею.

      Ще у понад 2,6 тисячі людей підозрюють коронавірус.

      Хто відповідальний за ситуацію з коронавірусом у Криму?Цілком і повністю Росія. Згідно з нормами міжнародного права, саме держава-окупант несе повну відповідальність за безпекову і гуманітарну ситуацію на окупованих нею територіях.

      Окупанти не переймаються коронавірусом: хроніка останніх подій

      Важливо! Організатори мирної акції "Світ проти насильства і окупації. Марш гідності", яка мала на меті похід українців до окупованого Криму, вирішили відтермінувати її проведення через пандемію коронавірусу.

      В Україні станом на 1 квітня зафіксовано 669 випадків зараження коронавірусом, 17 – летальних випадків, 10 людей одужали. Уряд проджовжив карантин до 24 квітня.

      коронавірус карантин заборони україна обмеження
      Що заборонено в Україні через карантин / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Здоров'я Новини Росії Україна – Росія Окуповані території Коронавірус COVID-19 Анексія Криму Новини Криму Новини України
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