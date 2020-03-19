Окупанти бояться, що коронавірус проникне через Кримський міст

Очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов побоюється, що Covid-19 проникне на півострів через незаконний Кримський міст. Адже тотальну перевірку авто на мості поки встановити не вдалось.

На нараді, присвяченій спалаху коронавірусу, проблемою номер один окупованого Росію півострова назвали саме міст. Підконтрольний РФ керівник регіонального управління Росспоживнагляду Наталія Пеньковська заявила, що поки при в'їзді на незаконний міст з Краснодарського краю перевіряють лише автобуси, інформує російський "Интерфакс".

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Якщо в аеропорту і на кордоні ми можемо організувати тотальну перевірку, то на мосту, наскільки я розумію, ні. Це наша "ахіллесова п'ята" в цьому плані,

– погодився Аксьонов.

На адміністративному кордоні на півночі окупованого Криму перевірку здійснюють більш ретельно: вимірюють температуру та в осіб, що викликають підозру, беруть аналізи.

За словами окупаційної влади, у Криму поки не зафіксовано хворих на коронавірус. У Росії на Covid-19 занедужали 199 осіб. Одна людина померла.

Коронавірус у світі:

Станом на 19 березня у світі коронавірус діагностували у понад 227 тисяч людей, з них більше 9 тисяч – померли.

Найбільш інфіковані – Китай, Італія, Іран, Іспанія та Німеччина.

В Україні зафіксовано 18 випадків зараження коронавірусом, два випадки – летальні.



Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу