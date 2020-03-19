19:30
19 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Окупанти бояться, що коронавірус проникне через Кримський міст

      - Читать новость на русском
      Коронавірус може проникнути через Кримський міст, – окупанти / Википедия

      Очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов побоюється, що Covid-19 проникне на півострів через незаконний Кримський міст. Адже тотальну перевірку авто на мості поки встановити не вдалось.

      На нараді, присвяченій спалаху коронавірусу, проблемою номер один окупованого Росію півострова назвали саме міст. Підконтрольний РФ керівник регіонального управління Росспоживнагляду Наталія Пеньковська заявила, що поки при в'їзді на незаконний міст з Краснодарського краю перевіряють лише автобуси, інформує російський "Интерфакс".

      До теми Росія готує евакуацію своїх громадян з України

      Якщо в аеропорту і на кордоні ми можемо організувати тотальну перевірку, то на мосту, наскільки я розумію, ні. Це наша "ахіллесова п'ята" в цьому плані,
      – погодився Аксьонов.

      На адміністративному кордоні на півночі окупованого Криму перевірку здійснюють більш ретельно: вимірюють температуру та в осіб, що викликають підозру, беруть аналізи.

      За словами окупаційної влади, у Криму поки не зафіксовано хворих на коронавірус. У Росії на Covid-19 занедужали 199 осіб. Одна людина померла.

      Коронавірус у світі:

      • Станом на 19 березня у світі коронавірус діагностували у понад 227 тисяч людей, з них більше 9 тисяч – померли.
      • Найбільш інфіковані – Китай, Італія, Іран, Іспанія та Німеччина.
      • В Україні зафіксовано 18 випадків зараження коронавірусом, два випадки – летальні.

      Коронавірус у цифрах
      Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

      В Іспанії кожні 16 хвилин помирає хворий від коронавірусу: король звернувся до нації
      сьогодні
      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Коронавірус Covid-19 Кримський міст Анексія Криму Україна – Росія Новини Криму
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:56 Продукти, долар та маски: як спекулянти впливають на ціни під час кризи
      Юлія Поскробок
      18 березня , 20:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
      Анастасія Лукашевська
      сьогодні , 11:00 "Биток" зі США чи нове авто з салону?
      сьогодні , 12:07 Онлайн-концерти, які можна подивитись на карантині (оновлюється)
      сьогодні , 17:00 Удар по малому та середньому бізнесу: як покращити фінансову ситуацію
      Тимофій Милованов
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук