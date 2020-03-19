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      Оккупанты боятся, что коронавирус проникнет через Крымский мост

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      Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов опасается, что Covid-19 проникнет на полуостров через незаконный Крымский мост. Ведь тотальную проверку автомобилей на мосту пока установить не удалось.

      На совещании, посвященном вспышки коронавируса, проблемой номер один оккупированного Россией полуострова назвали именно мост. Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что пока при въезде на незаконный мост из Краснодарского края проверяют только автобусы, информирует российский "Интерфакс".

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      Если в аэропорту и на границе мы можем организовать тотальную проверку, то на мосту, насколько я понимаю, нет. Это наша "ахиллесова пята" в этом плане,
      – сказал Аксенов.

      На административной границе на севере Крыма проверку осуществляют более тщательно: измеряют температуру и у лиц, вызывающих подозрение, берут анализы.

      По словам оккупационных властей, в Крыму пока не зафиксировано больных коронавирус. В России на Covid-19 заболели 199 человек. Один человек умер.

      Коронавирус в мире:

      • По состоянию на 19 марта в мире коронавирус диагностировали у более 227 тысяч человек, из них более 9 тысяч – умерли.
      • Наиболее инфицированные – Китай, Италия, Иран, Испания и Германия.
      • В Украине зафиксировано 18 случаев заражения коронавирусом, два случая – летальные.

      Коронавірус у цифрахКоронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

      В России зафиксировали еще 52 случая заражения коронавирусом
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      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Коронавирус Covid-19 Крымский мост Аннексия Крыма Украина – Россия Новости Крыма
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