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      Оккупанты ввели карантин в Крыму

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      В Крыму ввели карантин / 24 канал

      Из-за эпидемии коронавируса оккупанты вводят карантин в Крыму со 2 апреля. Российские власти установят блокпост на Крымском мосту.

      Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что проверять будут всех, кто будет заезжать в Крым, сообщает российский Интерфакс.

      Ранее Оккупанты боятся, что коронавирус проникнет через Крымский мост

      Срок, на который вводится карантин, Аксенов не назвал, но заявил, что он может быть "продлен еще на неделю".

      Заметим, что по состоянию на 1 апреля в оккупированном Крыму обнаружили 19 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Из них 5 – в городе Севастополе, который, согласно украинскому законодательству, является отдельной административной единицей.

      Еще у более чем 2,6 тысяч человек подозревают коронавирус.

      Кто ответственный за ситуацию с коронавирусом в Крыму?
      Целиком и полностью Россия. Согласно нормам международного права, именно государство-оккупант несет полную ответственность за безопасность и гуманитарную ситуацию на оккупированных ею территориях.

      Оккупанты не переживают из-за коронавируса: хроника последних событий

      Важно! Организаторы мирной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства", которая имела целью поход украинцев к оккупированному Крыму, решили отсрочить ее проведение из-за пандемии коронавируса.

      В Украине по состоянию на 1 апреля зафиксировано 669 случаев заражения коронавирусом, 17 – летальных случаев, 10 человек выздоровели. Правительство проджовжив карантин до 24 апреля.

      коронавірус карантин заборони україна обмеження
      Что запрещено в Украине из-за карантина / инфографика 24 канала

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Здоровье Новости России Украина – Россия Оккупированные территории Коронавирус COVID-19 Аннексия Крыма Новости Крыма
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