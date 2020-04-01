Оккупанты ввели карантин в Крыму

Из-за эпидемии коронавируса оккупанты вводят карантин в Крыму со 2 апреля. Российские власти установят блокпост на Крымском мосту.

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что проверять будут всех, кто будет заезжать в Крым, сообщает российский Интерфакс.

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Срок, на который вводится карантин, Аксенов не назвал, но заявил, что он может быть "продлен еще на неделю".

Заметим, что по состоянию на 1 апреля в оккупированном Крыму обнаружили 19 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Из них 5 – в городе Севастополе, который, согласно украинскому законодательству, является отдельной административной единицей.

Еще у более чем 2,6 тысяч человек подозревают коронавирус.

Кто ответственный за ситуацию с коронавирусом в Крыму?

Целиком и полностью Россия. Согласно нормам международного права, именно государство-оккупант несет полную ответственность за безопасность и гуманитарную ситуацию на оккупированных ею территориях.

Оккупанты не переживают из-за коронавируса: хроника последних событий

Важно! Организаторы мирной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства", которая имела целью поход украинцев к оккупированному Крыму, решили отсрочить ее проведение из-за пандемии коронавируса.

В Украине по состоянию на 1 апреля зафиксировано 669 случаев заражения коронавирусом, 17 – летальных случаев, 10 человек выздоровели. Правительство проджовжив карантин до 24 апреля.



Что запрещено в Украине из-за карантина / инфографика 24 канала