Село Давыдов под Львовом изолировали из-за вспышки коронавируса

В селе Давыдов вблизи Львова зафиксировали 20 случаев коронавируса. На всех въездах в населенный пункт расположили блокпосты, движение контролируют полицейские.

В Давыдов будут пускать только его жителей, а передвижение в самом селе будет максимально ограниченным до 4 мая. Об этом пишет издание ZAXID.NET.

Подробно В селе под Львовом одновременно обнаружили более 20 случаев заражения коронавирусом

За один день в селе подтвердили 6 новых случаев COVID-19, всего в Давыдове – 20 больных. Важно отметить, что эти случаи не локализованы: обнаружили восемь не связанных между собой ячеек.

В населенном пункте проведут дезинфекцию улиц, магазинов, подъездов в многоэтажках и общественных мест. Как рассказал в видеообращении глава Давыдовского ОТГ Владимир Керницкий, для этого из Львова передали специальную технику.

На двое следующих суток Нацполиция будет контролировать въезд и выезд из села, медработники измерят температуру. Будет организовано тестирование всех контактных лиц больных, а также лиц с повышенным риском заболеть,

– рассказал Керницкий.

Так, на коронавирус протестуют всех 140 контактных лиц больных, а также продавцов, почтальонов и медиков Давыдова.

Какова ситуация с коронавирусом на Львовщине? Зафиксировано 430 случаев COVID-19, 77 человек уже выздоровели, 14 умерли.

Поздно вечером 29 апреля Львовская обладминистрация сообщила о решении ограничить въезд и выезд в Давыдов для частного транспорта. Въезд разрешается только гражданам, имеющим прописку в Давыдове.

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