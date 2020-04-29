Коронавирус в США: число жертв превысило потери страны во Вьетнамской войне

В США число больных коронавирусом уже преодолело отметку в 1 миллион человек. В то же время количество жертв превысило потери страны во Вьетнамской войне. Американский президент Дональд Трамп, со своей стороны, считает, что они занимают первое место в мире по числу подтвержденных случаев COVID-19 из-за очень высокого качества тестов.

Американские потери во Вьетнамской войне составили 58 тысяч 220 человек. Боевые действия продолжались больше 10 лет, передает CNN.

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Тем временем в течение 82 дней с начала эпидемии от коронавируса в США умерли 58 тысяч 355 человек. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, наибольший уровень смертности можно наблюдать в Нью-Йорке. Здесь от COVID-19 умерли 17 тысяч 682 человека.

Первую смерть от коронавируса в США зафиксировали 6 февраля.

Между тем президент страны Дональд Трамп заявил, что в стране подтвердили такое большое количество случаев из-за очень высокого качества тестов.

Единственная причина, по которой США сообщили о миллионе случаев коронавируса, заключается в том, что наши тесты намного лучше, чем в любой другой стране мира. Другие страны значительно отстают от нас в тестировании, и поэтому выявляют гораздо меньше случаев!

– написал он в твиттере.

The only reason the U.S. has reported one million cases of CoronaVirus is that our Testing is sooo much better than any other country in the World. Other countries are way behind us in Testing, and therefore show far fewer cases! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 29, 2020

Обратите внимание! По состоянию на 29 апреля в США подтвердили 1 миллион 12 тысяч 583 случая заражения коронавирусом нового типа. Выздоровели он инфекции 115 тысяч 936 человек.



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