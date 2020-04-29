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      Коронавирус в США: число жертв превысило потери страны во Вьетнамской войне

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      Число жертв коронавируса в США превысило потери во Вьетнамской войне
      Число жертв коронавируса в США превысило потери во Вьетнамской войне / Getty Images

      В США число больных коронавирусом уже преодолело отметку в 1 миллион человек. В то же время количество жертв превысило потери страны во Вьетнамской войне. Американский президент Дональд Трамп, со своей стороны, считает, что они занимают первое место в мире по числу подтвержденных случаев COVID-19 из-за очень высокого качества тестов.

      Американские потери во Вьетнамской войне составили 58 тысяч 220 человек. Боевые действия продолжались больше 10 лет, передает CNN.

      К теме Коронавирус в США: больных коронавирусом больше миллиона

      Тем временем в течение 82 дней с начала эпидемии от коронавируса в США умерли 58 тысяч 355 человек. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, наибольший уровень смертности можно наблюдать в Нью-Йорке. Здесь от COVID-19 умерли 17 тысяч 682 человека.

      Первую смерть от коронавируса в США зафиксировали 6 февраля.

      Между тем президент страны Дональд Трамп заявил, что в стране подтвердили такое большое количество случаев из-за очень высокого качества тестов.

      Единственная причина, по которой США сообщили о миллионе случаев коронавируса, заключается в том, что наши тесты намного лучше, чем в любой другой стране мира. Другие страны значительно отстают от нас в тестировании, и поэтому выявляют гораздо меньше случаев!
      – написал он в твиттере.

      Обратите внимание! По состоянию на 29 апреля в США подтвердили 1 миллион 12 тысяч 583 случая заражения коронавирусом нового типа. Выздоровели он инфекции 115 тысяч 936 человек.


      Течение заболевания COVID-19/ Инфографика 24 канала

       

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Коронавирус COVID-19 Жертвы Дональд Трамп Новости США Новости политики
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