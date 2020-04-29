Коронавірус у США: число жертв перевищило втрати країни у В'єтнамській війні
У США число хворих на коронавірус вже подолало позначку у 1 мільйон осіб. Водночас кількість жертв перевищила втрати країни у В'єтнамській війні. Американський президент Дональд Трамп, зі свого боку, вважає, що вони займають перше місце в світі за числом підтверджених випадків Covid-19 через дуже високу якість тестів.
Американські втрати у В’єтнамській війні склали 58 тисяч 220 осіб. Бойові дії тривали понад 10 років, передає CNN.
До теми Коронавірус у США: хворих на коронавірус понад мільйон
Натомість упродовж 82 днів від початку епідемії від коронавірусу в США померли 58 тисяч 355 осіб. Згідно з даними Університету Джонса Хопкінса, найбільший рівень смертності можна спостерігати в Нью-Йорку. Тут від COVID-19 померли 17 тисяч 682 особи.
Першу смерть від коронавірусу в США зафіксували 6 лютого.
Тим часом, президент країни Донбаль Трамп заявив, що в країні підтвердили таку велику кількість випадків через дуже високу якість тестів.
Єдина причина, за якою США повідомили про мільйон випадків коронавірусу, полягає в тому, що наші тести є набагато кращим, ніж в будь-якій іншій країні світу. Інші країни значно відстають від нас у тестуванні, і тому виявляють набагато менше випадків!
– написав він у твітері.
Зверніть увагу! Станом на 29 квітня в США підтвердили 1 мільйон 12 тисяч 583 випадки зараження коронавірусом нового типу. Одужали він інфекції 115 тисяч 936 людей.
Перебіг захворювання COVID-19/Інфографіка 24 Каналу