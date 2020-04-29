Коронавірус у США: число жертв перевищило втрати країни у В'єтнамській війні

У США число хворих на коронавірус вже подолало позначку у 1 мільйон осіб. Водночас кількість жертв перевищила втрати країни у В'єтнамській війні. Американський президент Дональд Трамп, зі свого боку, вважає, що вони займають перше місце в світі за числом підтверджених випадків Covid-19 через дуже високу якість тестів.

Американські втрати у В’єтнамській війні склали 58 тисяч 220 осіб. Бойові дії тривали понад 10 років, передає CNN.

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Натомість упродовж 82 днів від початку епідемії від коронавірусу в США померли 58 тисяч 355 осіб. Згідно з даними Університету Джонса Хопкінса, найбільший рівень смертності можна спостерігати в Нью-Йорку. Тут від COVID-19 померли 17 тисяч 682 особи.

Першу смерть від коронавірусу в США зафіксували 6 лютого.

Тим часом, президент країни Донбаль Трамп заявив, що в країні підтвердили таку велику кількість випадків через дуже високу якість тестів.

Єдина причина, за якою США повідомили про мільйон випадків коронавірусу, полягає в тому, що наші тести є набагато кращим, ніж в будь-якій іншій країні світу. Інші країни значно відстають від нас у тестуванні, і тому виявляють набагато менше випадків!

– написав він у твітері.

The only reason the U.S. has reported one million cases of CoronaVirus is that our Testing is sooo much better than any other country in the World. Other countries are way behind us in Testing, and therefore show far fewer cases! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 29, 2020

Зверніть увагу! Станом на 29 квітня в США підтвердили 1 мільйон 12 тисяч 583 випадки зараження коронавірусом нового типу. Одужали він інфекції 115 тисяч 936 людей.



Перебіг захворювання COVID-19/Інфографіка 24 Каналу