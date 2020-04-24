Коронавирус в США: несколько штатов ослабляют карантин
В США власти нескольких штатов приняли решение смягчить карантинные ограничения, которые ввели для борьбы с коронавирусом. В частности, карантин ослабят в Миннесоте, Теннесси и Айдахо.
О постепенном смягчении карантина в отдельных штатах США информирует DW.
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Сейчас ограничения планируют ослабить в трех штатах.
Миннесота
С 27 апреля снова откроются некоторые "некритические" предприятия. На работу смогут выйти примерно 100 тысяч жителей штата, которые работают в офисах и в промышленной отрасли.
Теннесси
Здесь до 1 мая планируют открыть рестораны и торговые сети.
Айдахо
С 1 мая работу восстановить смогут большинство частных предприятий. Условие – если количество заражений коронавирусом и смертей от недуга не начнет расти снова.
Обратите внимание! Накануне Трамп заявил, что в Белом доме подготовили трехэтапный план выхода из карантина. Сначала будут восстанавливать работу рестораны, кинотеатры, религиозные и спортивные учреждения. Впоследствии школы и весь бизнес.
Коронавирус в США: коротко
- По состоянию на 24 апреля COVID-19 зафиксировали в 886 тысяч американцев. От недуга умерли 50 тысяч человек, выздороветь удалось более 85 тысячам.
- Тест на коронавирус сдали более 4 миллионов жителей Соединенных Штатов.
- Штат Нью-Йорк стал одним из глобальных центров пандемии COVID-19 в мире, ведь именно там – большинство случаев заражения в США.
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