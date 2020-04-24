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      Коронавирус в США: несколько штатов ослабляют карантин

      - Читати новину українською
      Несколько штатов США ослабляют карантин / dw.com

      В США власти нескольких штатов приняли решение смягчить карантинные ограничения, которые ввели для борьбы с коронавирусом. В частности, карантин ослабят в Миннесоте, Теннесси и Айдахо.

      О постепенном смягчении карантина в отдельных штатах США информирует DW.

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      Сейчас ограничения планируют ослабить в трех штатах.

      Миннесота

      С 27 апреля снова откроются некоторые "некритические" предприятия. На работу смогут выйти примерно 100 тысяч жителей штата, которые работают в офисах и в промышленной отрасли.

      Теннесси

      Здесь до 1 мая планируют открыть рестораны и торговые сети.

      Айдахо

      С 1 мая работу восстановить смогут большинство частных предприятий. Условие – если количество заражений коронавирусом и смертей от недуга не начнет расти снова.

      Обратите внимание! Накануне Трамп заявил, что в Белом доме подготовили трехэтапный план выхода из карантина. Сначала будут восстанавливать работу рестораны, кинотеатры, религиозные и спортивные учреждения. Впоследствии школы и весь бизнес.

      Коронавирус в США: коротко

      • По состоянию на 24 апреля COVID-19 зафиксировали в 886 тысяч американцев. От недуга умерли 50 тысяч человек, выздороветь удалось более 85 тысячам.
      • Тест на коронавирус сдали более 4 миллионов жителей Соединенных Штатов.
      • Штат Нью-Йорк стал одним из глобальных центров пандемии COVID-19 в мире, ведь именно там – большинство случаев заражения в США.

       

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости политики Новости США
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