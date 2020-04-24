Коронавирус в США: несколько штатов ослабляют карантин

В США власти нескольких штатов приняли решение смягчить карантинные ограничения, которые ввели для борьбы с коронавирусом. В частности, карантин ослабят в Миннесоте, Теннесси и Айдахо.

О постепенном смягчении карантина в отдельных штатах США информирует DW.

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Сейчас ограничения планируют ослабить в трех штатах.

Миннесота

С 27 апреля снова откроются некоторые "некритические" предприятия. На работу смогут выйти примерно 100 тысяч жителей штата, которые работают в офисах и в промышленной отрасли.

Теннесси

Здесь до 1 мая планируют открыть рестораны и торговые сети.

Айдахо

С 1 мая работу восстановить смогут большинство частных предприятий. Условие – если количество заражений коронавирусом и смертей от недуга не начнет расти снова.

Обратите внимание! Накануне Трамп заявил, что в Белом доме подготовили трехэтапный план выхода из карантина. Сначала будут восстанавливать работу рестораны, кинотеатры, религиозные и спортивные учреждения. Впоследствии школы и весь бизнес.

Коронавирус в США: коротко