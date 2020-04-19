Как США планируют выходить из карантина: позиция Трампа

Третья часть всех инфицированных в мире – в Соединенных Штатах Америки. При этом Дональд Трамп уже озвучил план выхода страны из карантина. Как это будет происходить и какие опасения насчет ослабления карантина есть у американцев – узнавали корреспонденты 24 канала.

Не придерживаясь социальной дистанции и без масок сотни жителей штата Техас протестовали против карантинных ограничений. Похожие демонстрации прошли в Индиане, Огайо, Миннесоте, Мичигане и Вирджинии.

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А все потому, что уровень безработицы в стране рекордный – 20 миллионов. В 10 раз больше, чем месяц назад. Поэтому Дональд Трамп объявил о постепенном ослаблении ограничений. Сначала выйдут из карантина наименее пораженные вирусом штаты.

"В штате Монтана ослабят ограничения в пятницу. В Огайо, северной Дакоте и Айдахо могут готовиться к поэтапному открытию определенных предприятий уже с 1 мая", – заявил президент США Дональд Трамп.



Дональд Трамп / Фото АР

В Белом доме подготовили трехэтапный план выхода из карантина:

Откроют рестораны, кинотеатры, религиозные и спортивные учреждения. Главное условие – не более 10 человек в помещении. Возобновление работы школ. Также людям позволят посещать парки. Заработают бары в условиях частичной заполненности. Возобновят работу всего бизнеса. Снова позволят посещать дома престарелых. Переход от одного этапа к другому должен происходить не ранее, чем через 14 дней, и только в случае снижения количества новых случаев коронавируса.

"Вы переходите к фазе 1, если у вас не происходит увеличения процента заболеваемости, только тогда переходите к фазе 2. Если впоследствии опять нет увеличения прироста инфицированных – переходите к фазе 3", – пояснил представитель Национального института аллергии и инфекционных болезней Энтони Фауси.

Впрочем, это лишь рекомендации. Окончательные решения будут принимать губернаторы штатов. Зато во Флориде, занимающей 8 место по количеству подтвержденных случаев коронавируса, уже ослабили ограничения.

Открыли пляжи – разрешили там гулять с домашними любимцами, рыбачить, плавать и заниматься серфингом. Правда, призывают соблюдать дистанцию.

Что запрещено делать на пляжах:

Загорать на полотенцах.

Жарить еду на гриле.

Приносить портативные холодильники.

Часть экспертов уверена, что ослаблять меры рано. По словам ученых, эпидемия в стране еще не достигла пика. Кроме того, в США тестируют еще далеко не всех. К этому апеллирует и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Настойчивое стремление президента двигаться вперед без тестирования, отслеживания контактов, сбора демографических данных и уважения к науке и фактам грозит последующими смертями и экономической катастрофой,

– заявила спикер Палаты Представителей США Нэнси Пелоси.

На необходимости увеличения количества тест-систем акцентирует внимание и губернатор штата Нью Йорк. "Трамп говорит, что не будет помогать штатам с тестированием. Мы не можем иначе. Если людей не будут тестировать – возникнут серьезные проблемы", – добавил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

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Штат Нью Йорк – эпицентр распространения вируса в США. Там треть всех больных в стране. Поэтому действие карантина в штате продлили до 15 мая.



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