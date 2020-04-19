"МАУ" организует спецрейс в США, чтобы вернуть украинцев домой

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" 26 апреля отправит в США специальный коммерческий рейс, которым смогут воспользоваться украинцы, чтобы вернуться домой.

Для приобретения билета необходимо согласиться на обсервацию после возвращения, сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

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Когда рейс: 26 апреля.

Маршрут: "Майами – Киев".

Где купить билет: билеты на рейс можно оформить на сайте "МАУ".

Главные условия: при покупке билетов – необходимо обязательно дать согласие на проведение обсервации после возвращения в Украину. Ссылка на форму о проведении обсервации будет доступна во время оформления авиабилета.

Оплата обсервации: оплата за двухнедельную обсервацию с питанием включена в стоимость билета.

Цена билета: по состоянию на 19 апреля – 27 тысяч гривен.

Авиаперевозки во время карантина: коротко

12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение COVID-19. Он должен был продолжаться до 3 апреля, но 25 марта правительство продлило ограничения до 24 апреля.

В рамках карантина Украина закрыла свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.

С 24 марта украинцам запретили совершать какие-либо туристические путешествия, прежде всего самолетами.



Важность карантина / Инфографика 24 канала