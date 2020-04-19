"МАУ" организует спецрейс в США, чтобы вернуть украинцев домой
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" 26 апреля отправит в США специальный коммерческий рейс, которым смогут воспользоваться украинцы, чтобы вернуться домой.
Для приобретения билета необходимо согласиться на обсервацию после возвращения, сообщает пресс-служба посольства Украины в США.
Эксклюзив 24 канала Как авиаперевозчикам помогают пережить кризис: Криклий о действиях правительства
Когда рейс: 26 апреля.
Маршрут: "Майами – Киев".
Где купить билет: билеты на рейс можно оформить на сайте "МАУ".
Главные условия: при покупке билетов – необходимо обязательно дать согласие на проведение обсервации после возвращения в Украину. Ссылка на форму о проведении обсервации будет доступна во время оформления авиабилета.
Оплата обсервации: оплата за двухнедельную обсервацию с питанием включена в стоимость билета.
Цена билета: по состоянию на 19 апреля – 27 тысяч гривен.
Авиаперевозки во время карантина: коротко
- 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение COVID-19. Он должен был продолжаться до 3 апреля, но 25 марта правительство продлило ограничения до 24 апреля.
- В рамках карантина Украина закрыла свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.
- С 24 марта украинцам запретили совершать какие-либо туристические путешествия, прежде всего самолетами.
Читайте также
-
Кабмин будет регулировать цены на соцтовары: какие продукты подешевеютсегодня , 08:03
-
Из-за коронавируса в США отменили действие закона, направленного на борьбу с Ку-клукс-кланомсегодня , 07:39
-
Можно ли покупать авто после пожарасегодня , 09:11
-
Прогноз погоды на 19 апреля: на Пасху без осадков, дожди на севересегодня , 09:27
-
Хочешь получить работу мечты: конкурс среди выпускников всех медицинских университетов Украинысегодня , 09:20
-
Рецепты недорогих салатов на Пасху17 апреля , 19:58