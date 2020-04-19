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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      "МАУ" організовує спецрейс до США, аби повернути українців додому

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      "МАУ" доставить українців додому із США / МАУ

      Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" 26 квітня відправить до США спеціальний комерційний рейс, яким зможуть скористатися українці, аби повернутися додому.

      Для придбання квитка необхідно погодитися на обсервацію після повернення, повідомляє пресслужба посольства України у США.

      Ексклюзив 24 каналу Як авіаперевізникам допомагають пережити кризу: Криклій про дії уряду

      Коли рейс: 26 квітня.

      Маршрут: "Маямі – Київ".

      Де придбати квиток: квитки на рейс можна оформити на сайті "МАУ".

      Головні умови: під час купівлі квитків – необхідно обов’язково надати згоду на проведення обсервації після повернення в Україну. Посилання на форму про проведення обсервації буде доступним під час оформлення авіаквитка.

      Оплата обсервації: оплату за двотижневу обсервацію з харчуванням включено до вартості квитка.

      Ціна квитка: станом на 19 квітня – 27 тисяч гривень.

      Авіаперевезення під час карантину: коротко

      • 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення COVID-19. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
      • У межах карантину Україна закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.
      • З 24 березня українцям заборонили здійснювати будь-які туристичні мандрівки, передусім літаками.


      Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу

      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Новини США Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні авіація Новини України
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