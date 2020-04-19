Як США планує виходити з карантину: позиція Трампа
Третя частина усіх інфікованих у світі – в Сполучених Штатах Америки. При цьому Дональд Трамп вже озвучив план виходу країни з карантину. Як це відбуватиметься і які побоювання щодо послаблення карантину є в американців – дізнавалися кореспонденти 24 каналу.
Без соціальної дистанції і масок сотні жителів штату Техас протестували проти карантинних обмежень. Подібні демонстрації відбулись в Індіані, Огайо, Міннесоті, Мічигані і Вірджинії.
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А все тому, що рівень безробіття в країні рекордний – 20 мільйонів. В 10 разів більший, ніж місяць тому. Відтак Дональд Трамп оголосив про поступове послаблення обмежень. Спершу вийдуть з карантину найменш уражені вірусом штати.
"У штаті Мантана послаблять обмеження у п'ятницю. В Огайо, північній Дакоті і Айдаго можуть готуватися до поетапного відкриття визначених підприємств вже з 1 травня", – зпявив президент США Дональд Трамп.
Дональд Трамп / Фото АР
У Білому домі підготувати триетапний палан виходу з карантину.
- Відкриють ресторани, кінотеатри, релігійні та спортивні установи. Головна умова – не більше 10 осіб у приміщенні.
- Відновлення роботи шкіл. Також людям дозволять відвідувати парки. Запрацюють бари за умов часткової заповненості.
- Відновлять роботу всього бізнесу. Знову дозволять відвідувати будинки для літніх людей. Перехід від одного етапу до іншого має відбуватися не раніше, ніж через 14 днів, і лише у разі зниження кількості нових випадків коронавірусу.
"Ви переходите до фази 1. Якщо у вас не відбувається збільшення відсотка захворюваності, тільки тоді переходите до фази 2. Якщо згодом знову немає збільшення приросту інфікованих – переходите до фази 3", – пояснив представник Національного інституту алергії та інфекційних хвороб Ентоні Фаусі.
Втім, це лише рекомендації. Остаточні рішення прийматимуть губернатори штатів. Натомість у Флориді, що займає 8 місце за кількістю підтверджених випадків коронавірусу, вже послабили обмеження.
Відкрили пляжі – дозволили там гуляти з домашніми улюбленцями, рибалити, плавати та займатися серфінгом. Щоправда закликають дотримуватись дистанції.
Що заборонено робити на пляжах:
- Засмагати на рушниках.
- Смажити їжу на грилі.
- Приносити портативні холодильники.
Частина експертів впевнена, що послаблювати заходи зарано. За словами науковців, епідемія в країні ще не досягла піку. Крім того, у США тестують ще далеко не всіх. До цього апелює і спікер палати представників Ненсі Пелоссі.
Наполегливе прагнення президента рухатися вперед без тестування, відстеження контактів, збору демографічних даних і поваги до науки і фактів, загрожує подальшими смертями та економічною катастрофою,
– заявила спікер Палати Представників США Ненсі Пелоссі.
На необхідності збільшення кількості тест-систем наголошує і губернатор штату Нью Йорк. "Трамп каже, що не буде допомагати штатам з тестуванням. Ми не можемо по іншому. Якщо людей не будуть тестувати – виникнуть серйозні проблеми", – додав губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо.
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Штат Нью Йорк – епіцентр поширення вірусу у США. Там третина всіх хворих в країні. Тож, дію карантину у штаті продовжили до 15 травня.
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