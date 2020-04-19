Як США планує виходити з карантину: позиція Трампа

Третя частина усіх інфікованих у світі – в Сполучених Штатах Америки. При цьому Дональд Трамп вже озвучив план виходу країни з карантину. Як це відбуватиметься і які побоювання щодо послаблення карантину є в американців – дізнавалися кореспонденти 24 каналу.

Без соціальної дистанції і масок сотні жителів штату Техас протестували проти карантинних обмежень. Подібні демонстрації відбулись в Індіані, Огайо, Міннесоті, Мічигані і Вірджинії.

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А все тому, що рівень безробіття в країні рекордний – 20 мільйонів. В 10 разів більший, ніж місяць тому. Відтак Дональд Трамп оголосив про поступове послаблення обмежень. Спершу вийдуть з карантину найменш уражені вірусом штати.

"У штаті Мантана послаблять обмеження у п'ятницю. В Огайо, північній Дакоті і Айдаго можуть готуватися до поетапного відкриття визначених підприємств вже з 1 травня", – зпявив президент США Дональд Трамп.



Дональд Трамп / Фото АР

У Білому домі підготувати триетапний палан виходу з карантину.

Відкриють ресторани, кінотеатри, релігійні та спортивні установи. Головна умова – не більше 10 осіб у приміщенні. Відновлення роботи шкіл. Також людям дозволять відвідувати парки. Запрацюють бари за умов часткової заповненості. Відновлять роботу всього бізнесу. Знову дозволять відвідувати будинки для літніх людей. Перехід від одного етапу до іншого має відбуватися не раніше, ніж через 14 днів, і лише у разі зниження кількості нових випадків коронавірусу.

"Ви переходите до фази 1. Якщо у вас не відбувається збільшення відсотка захворюваності, тільки тоді переходите до фази 2. Якщо згодом знову немає збільшення приросту інфікованих – переходите до фази 3", – пояснив представник Національного інституту алергії та інфекційних хвороб Ентоні Фаусі.

Втім, це лише рекомендації. Остаточні рішення прийматимуть губернатори штатів. Натомість у Флориді, що займає 8 місце за кількістю підтверджених випадків коронавірусу, вже послабили обмеження.

Відкрили пляжі – дозволили там гуляти з домашніми улюбленцями, рибалити, плавати та займатися серфінгом. Щоправда закликають дотримуватись дистанції.

Що заборонено робити на пляжах:

Засмагати на рушниках.

Смажити їжу на грилі.

Приносити портативні холодильники.

Частина експертів впевнена, що послаблювати заходи зарано. За словами науковців, епідемія в країні ще не досягла піку. Крім того, у США тестують ще далеко не всіх. До цього апелює і спікер палати представників Ненсі Пелоссі.

Наполегливе прагнення президента рухатися вперед без тестування, відстеження контактів, збору демографічних даних і поваги до науки і фактів, загрожує подальшими смертями та економічною катастрофою,

– заявила спікер Палати Представників США Ненсі Пелоссі.

На необхідності збільшення кількості тест-систем наголошує і губернатор штату Нью Йорк. "Трамп каже, що не буде допомагати штатам з тестуванням. Ми не можемо по іншому. Якщо людей не будуть тестувати – виникнуть серйозні проблеми", – додав губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо.

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Штат Нью Йорк – епіцентр поширення вірусу у США. Там третина всіх хворих в країні. Тож, дію карантину у штаті продовжили до 15 травня.



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