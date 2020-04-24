08:48
24 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Коронавірус у США: кілька штатів послаблюють карантин

      - Читать новость на русском
      Кілька штатів США послаблюють карантин / dw.com

      У США влада кількох штатів прийняла рішення пом’якшити карантинні обмеження, які ввели для боротьби з коронавірусом. Зокрема, карантин послаблять у Міннесоті, Теннессі та Айдахо.

      Про поступове пом’якшення карантину в окремих штатах США інформує DW.

      Читайте також Поширення коронавірусу може відчутно сповільнитися влітку, – Білий дім

      Наразі обмеження планують послабити у трьох штатах.

      Міннесота

      З 27 квітня знову відкриються деякі "некритичні" підприємства. На роботу зможуть вийти приблизно 100 тисяч жителів штату, які працюють в офісах та у промисловій галузі.

      Теннессі

      Тут до 1 травня планують відкрити ресторани і торговельні мережі.

      Айдахо

      З 1 травня роботу відновити зможуть більшість приватних підприємств. Умова – якщо кількість заражень коронавірусом і смертей від недуги не почне рости знову.

      Зверніть увагу! Напередодні Трамп заявив, що у Білому домі підготували трьохетапний план виходу з карантину. Спершу відновлюватимуть роботу ресторани, кінотеатри, релігійні та спортивні установи. Згодом школи та весь бізнес. 

      Коронавірус у США: коротко

      • Станом на 24 квітня COVID-19 зафіксували у 886 тисяч американців. Від недуги померли 50 тисяч людей, одужати вдалося понад 85 тисячам.
      • Тест на коронавірус здали понад 4 мільйони жителів Сполучених Штатів.
      • Штат Нью-Йорк став одним з глобальних центрів пандемії COVID-19 у світі, адже саме там – більшість випадків зараження в США.

       

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини США Новини політики
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 02:00 Чотири маски на тиждень і "самі винні" від влади: що відомо про скандал у Калинівській лікарні
      Медицина 3257
      сьогодні , 07:50 Зеленський і "Мрія", велика пожежа у Польщі та $150 тисяч за портрет: фото 23 квітня
      Новини світу 1191
      сьогодні , 07:01 Покарання за несплату аліментів хочуть змінити: що пропонує законопроєкт
      Новини України 1948
      сьогодні , 05:54 Актори "Дизель Шоу" виступили в Росії на пропагандистському каналі
      Новини шоу-бізнесу 11603
      сьогодні , 08:00 Головні новини 23 квітня: невтішний прогноз від НБУ, бензин здешевшає на 10 – 15%
      Новини України 5126
      сьогодні , 06:50 Хвороба, смерть чи відпочинок: що сталося з лідером КНДР
      Статті 10693
      сьогодні , 02:59 Коронавірус в Італії: українські лікарі стали свідками спалаху хвороби після Великодня
      Медицина 1855
      сьогодні , 07:15 Коронавірус у Криму: скільки інфікованих та як протидіють COVID-19
      Статті 1754
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      23 квітня , 22:00 Горбачовська і Путінська перебудови, або Другий крах недоімперії
      Віталій Портников
      23 квітня , 21:55 Я ставлю йому четвірку, – Кравчук про перемоги та провали Зеленського за рік
      Олена Трибушна