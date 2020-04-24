Коронавірус у США: кілька штатів послаблюють карантин

У США влада кількох штатів прийняла рішення пом’якшити карантинні обмеження, які ввели для боротьби з коронавірусом. Зокрема, карантин послаблять у Міннесоті, Теннессі та Айдахо.

Про поступове пом’якшення карантину в окремих штатах США інформує DW.

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Наразі обмеження планують послабити у трьох штатах.

Міннесота

З 27 квітня знову відкриються деякі "некритичні" підприємства. На роботу зможуть вийти приблизно 100 тисяч жителів штату, які працюють в офісах та у промисловій галузі.

Теннессі

Тут до 1 травня планують відкрити ресторани і торговельні мережі.

Айдахо

З 1 травня роботу відновити зможуть більшість приватних підприємств. Умова – якщо кількість заражень коронавірусом і смертей від недуги не почне рости знову.

Зверніть увагу! Напередодні Трамп заявив, що у Білому домі підготували трьохетапний план виходу з карантину. Спершу відновлюватимуть роботу ресторани, кінотеатри, релігійні та спортивні установи. Згодом школи та весь бізнес.

Коронавірус у США: коротко