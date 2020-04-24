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      Поширення коронавірусу може відчутно сповільнитися влітку, – Білий дім

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      У Білому домі сподіваються, що поширення коронавірусу може сповільнитися влітку / mind.ua

      Сполучені Штати очікують, що пандемія коронавірусу влітку може значно сповільнитися. Адже сонячне світло, висока температура та вологість згубно впливають на поширення COVID-19.

      Про дослідження, які свідчать про меншу ймовірність заразитися коронавірусом влітку, повідомляє "Голос Америки".

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      За словами чиновника Білого дому Білла Брайана, урядові дослідники провели низку експериментів зі зразками коронавірусу.

      Найбільше нас вразив потужний вплив сонячного світла, який знищує вірус – як на поверхні, так і в повітрі. Аналогічний ефект і з температурою, і з вологістю,
      – зазначив Брайан.

      Та додав, що підвищення температури та вологості зазвичай створювали менш сприятливі умови для вірусу.

      Брайан також розповів, що на непористих поверхнях, наприклад, нержавіючій сталі, у темряві та за низької вологості вірус може зберігатися до 18 годин. Коли ж вологість підвищили, період напіврозпаду вірусу скоротився до шести годин. А після впливу на нього ще й сонячного світла період напіврозпаду скоротився до двох хвилин.

      Дослідники виявили схожий ефект і під час експерименту з симуляцією кашлю або чхання.

      У Білому домі сподіваються, що отримані дані можуть означати, що епідемія коронавірусу розвиватиметься за сценарієм інших респіраторних захворювань, таких як грип. Однак зараз вірус поширюється і в місцях з жарким і вологим кліматом, наприклад у Сінгапурі. Тому важко стверджувати важливість впливу чинників навколишнього середовища.

      Коронавірус у США: коротко

      • Станом на 24 квітня COVID-19 зафіксували у 886 тисяч американців. Від недуги померли 50 тисяч людей, одужати вдалося понад 85 тисячам.
      • Тест на коронавірус здали понад 4 мільйони американців.
      • Штат Нью-Йорк став одним з глобальних центрів пандемії COVID-19 у світі, адже саме там – більшість випадків зараження в США.


      Живучість коронавірусу на поверхнях / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Здоров'я Коронавірус COVID-19 Новини США Новини політики
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