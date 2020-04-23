США готуються до нового спалаху коронавірусу восени

В США готуються, що восени буде друга хвиля епідемії коронавірусу. Та цього разу вона має бути слабшою, аніж перша.

Про це заявив президента США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами, передає 24 канал.

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"Цей вірус рано чи пізно піде, і якщо він повернеться восени – ми зможемо придушити його доволі швидко. У нас є хороші фахівці, ми багато чому навчилися, у тому числі як поводитися з ним", – заявив Трамп.

We're determined to protect the communities that have been hit hardest by the Coronavirus—through both healthcare and economic revitalization. pic.twitter.com/7mxsLrmUou — The White House (@WhiteHouse) April 22, 2020

Однак є ймовірність, що спалах коронавірусу відбудеться в лютому 2021 року, і накладеться на сезонну хвилю грипу.

"Якщо вони прийдуть разом, то в цьому не буде нічого доброго. Але це не буде тим, через що ми пройшли в останні два місяці", – відзначив Трамп.

"With love for our nation and loyalty for our fellow citizens, we will safeguard our families, care for our neighbors, heal the sick, protect our workers, and build a future for a country that is the greatest country anywhere in the world." pic.twitter.com/apbUMmC4Xr — The White House (@WhiteHouse) April 22, 2020

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