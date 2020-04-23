США готуються до нового спалаху коронавірусу восени
В США готуються, що восени буде друга хвиля епідемії коронавірусу. Та цього разу вона має бути слабшою, аніж перша.
Про це заявив президента США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами, передає 24 канал.
До слова США більше не видають Green Card – щоб американці мали шанс знайти роботу після карантину
"Цей вірус рано чи пізно піде, і якщо він повернеться восени – ми зможемо придушити його доволі швидко. У нас є хороші фахівці, ми багато чому навчилися, у тому числі як поводитися з ним", – заявив Трамп.
Однак є ймовірність, що спалах коронавірусу відбудеться в лютому 2021 року, і накладеться на сезонну хвилю грипу.
"Якщо вони прийдуть разом, то в цьому не буде нічого доброго. Але це не буде тим, через що ми пройшли в останні два місяці", – відзначив Трамп.
Коронавірус в США: головне
- США посідають перше місце у світі за кількістю інфікованих коронавірусом – понад 849 тисяч людей станом на 23 квітня.
- Від COVID-19 в США померли 47681 особи, що теж є найбільшим показником у світі.
- Вилікуватися вдалося 84 тисячам осіб.
- США розпочали тестування вакцини від коронавірусу на людях.
- Трамп на 60 днів призупинив видачу Green Card для в'їзду в країну, щоб американці могли найти роботу, коли карантин закінчиться.
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