09:38
23 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОРОНАВИРУС COVID-19

      США готовятся к новой вспышке коронавируса осенью

      - Читати новину українською
      Коронавирус в США / Fanancial Times

      В США готовятся, что осенью будет вторая волна эпидемии коронавируса. Но на этот раз она должна быть слабее, чем первая.

      Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами, передает 24 канал.

      К слову США больше не выдают Green Card – чтобы у американцев был шанс найти работу после карантина

      "Этот вирус рано или поздно уйдет, и если он вернется осенью – мы сможем подавить его довольно быстро. У нас есть хорошие специалисты, мы многому научились, в том числе как обращаться с ним", – заявил Трамп.

      Однако есть вероятность, что вспышка коронавируса состоится в феврале 2021 года, и наложится на сезонную волну гриппа.

      "Если они придут вместе, то в этом не будет ничего хорошего. Но это не будет тем, через что мы прошли в последние два месяца", – отметил Трамп.

      Коронавирус в США: главное

      • США занимают первое место в мире по количеству инфицированных коронавирусом – более 849 тысяч человек по состоянию на 23 апреля.
      • От COVID-19 в США умерли 47 681 человек, что тоже является наибольшим показателем в мире.
      • Вылечиться удалось 84 тысячам человек.
      • США начали тестирование вакцины от коронавируса на людях.
      • Трамп на 60 дней приостановил выдачу Green Card для въезда в страну, чтобы американцы могли найти работу, когда карантин закончится. 

       

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости США Дональд Трамп
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 08:23 Пожар в Чернобыльской зоне: спасатели тушат три очага огня – фото и видео
      Новини України 136035
      сегодня , 08:30 Как лечат коронавирус и почему нет эффективных препаратов
      Лікування 2928
      сегодня , 08:46 Джиджи Хадид – 25! Успешная модель о моде, здоровье и красоте
      Новини шоу-бізнесу 2245
      сегодня , 08:36 Пожар в Житомирской области: спасатели неделю тушат огонь – карта, фото и видео
      Новини України 15547
      сегодня , 07:01 Коронавирус в Турции: впечатляющая статистика и вызов для Эрдогана
      Статті 5379
      сегодня , 06:00 Новости коронавируса 22 апреля: план выхода Украины из карантина и новая вспышка в Китае
      Новини України 16800
      сегодня , 07:04 Британские ученые сегодня начнут испытывать вакцину от коронавируса на людях
      Медицина 1994
      сегодня , 06:40 Ежедневно или раз в год: как часто надо убирать дома – инфографика
      Новини нерухомості 9084
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      18 апреля , 00:30 Сбитие беспилотника РФ: на Донбассе снова обнаружили доказательства присутствия страны-агрессора
      Михайло Макарук
      18 апреля , 00:18 Новости о коронавирусе 17 апреля: скандал со смертностью в Китае, Украина еще не достигла пика
      Соломія Ніколайчук