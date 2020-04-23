США готовятся к новой вспышке коронавируса осенью
В США готовятся, что осенью будет вторая волна эпидемии коронавируса. Но на этот раз она должна быть слабее, чем первая.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами, передает 24 канал.
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"Этот вирус рано или поздно уйдет, и если он вернется осенью – мы сможем подавить его довольно быстро. У нас есть хорошие специалисты, мы многому научились, в том числе как обращаться с ним", – заявил Трамп.
Однако есть вероятность, что вспышка коронавируса состоится в феврале 2021 года, и наложится на сезонную волну гриппа.
"Если они придут вместе, то в этом не будет ничего хорошего. Но это не будет тем, через что мы прошли в последние два месяца", – отметил Трамп.
Коронавирус в США: главное
- США занимают первое место в мире по количеству инфицированных коронавирусом – более 849 тысяч человек по состоянию на 23 апреля.
- От COVID-19 в США умерли 47 681 человек, что тоже является наибольшим показателем в мире.
- Вылечиться удалось 84 тысячам человек.
- США начали тестирование вакцины от коронавируса на людях.
- Трамп на 60 дней приостановил выдачу Green Card для въезда в страну, чтобы американцы могли найти работу, когда карантин закончится.
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