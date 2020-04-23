США готовятся к новой вспышке коронавируса осенью

В США готовятся, что осенью будет вторая волна эпидемии коронавируса. Но на этот раз она должна быть слабее, чем первая.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами, передает 24 канал.

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"Этот вирус рано или поздно уйдет, и если он вернется осенью – мы сможем подавить его довольно быстро. У нас есть хорошие специалисты, мы многому научились, в том числе как обращаться с ним", – заявил Трамп.

We're determined to protect the communities that have been hit hardest by the Coronavirus—through both healthcare and economic revitalization. pic.twitter.com/7mxsLrmUou — The White House (@WhiteHouse) April 22, 2020

Однако есть вероятность, что вспышка коронавируса состоится в феврале 2021 года, и наложится на сезонную волну гриппа.

"Если они придут вместе, то в этом не будет ничего хорошего. Но это не будет тем, через что мы прошли в последние два месяца", – отметил Трамп.

"With love for our nation and loyalty for our fellow citizens, we will safeguard our families, care for our neighbors, heal the sick, protect our workers, and build a future for a country that is the greatest country anywhere in the world." pic.twitter.com/apbUMmC4Xr — The White House (@WhiteHouse) April 22, 2020

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