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      БЛОГ Иван Примаченко
      Сооснователь образовательных курсов Prometheus

      Коронавирус в Украине: ближайший месяц будет решающим для страны

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      В Украине зарегистрировали первый случай заражения коронавируса / Unsplash

      В Украине зафиксирован первый случай заболевания новым коронавирус. Мое внимание привлек не сам факт, а то, насколько образцово правильно повел себя первый больной.

      Чоловік повернувся з Італії, за кілька днів в нього з'явилися біль в горлі і сухий кашель. Він відразу організував собі і дружині добровільний карантин, залишившись вдома. І звернувся до сімейного лікаря, якого попередив, що нещодавно повернувся з країни-епіцентру нового вірусу в Європі. Завдяки цьому попередженню медики відразу виїхали на виклик у захисних костюмах. І тепер маємо шанс на те, що перший спалах нового коронавірусу в Україні вдасться стримати.

      Важливо знати! Рекомендації щодо реагування на коронавірус від CDC Global

      Найближчі тижні і місяці зіграють вирішальну роль в тому, наскільки багато людей в Україні захворіють на нову інфекцію. І ключову роль тут будуть грати не тільки дії чи бездіяльність влади. Але й поведінка всіх громадян країни. Правила прості, але їх потрібно суворо дотримуватися:

      – Захворіли – сидіть вдома до повного одужання.
      – Якщо під час хвороби вам все ж потрібно вийти з дому – використовуйте захисну маску, щоб зменшити шанс заразити інших. Маску потрібно змінювати щоразу, коли вона стає вологою.
      – Якщо ви повернулися з місцевості, де спостерігається серйозний спалах нового коронавіруса, подумайте над добровільним карантином вдома.
      – Якщо ви є керівником, з розумінням поставтеся до необхідності самоізоляції ваших робітників/студентів. Врешті-решт, в сучасному світі багато що можна робити дистанційно. Не допустіть того, щоб один хворий заразив всю організацію.
      – Якщо є підстави вважати, що у вас може бути новий коронавірус – відразу звертайтеся до сімейного лікаря і попередьте його про свої підозри перед візитом. Важливо, щоб у медиків була можливість захистити себе від захворювання і не передати його іншим.
      – Під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс одноразовую серветкою чи зігнутим ліктем. Не чхайте в долоню – вже скоро ви почнете торкатися цією рукою поверхонь, поширюючи вірус.
      – Часто мийте руки з милом. Намагайтеся не торкатися обличчя немитими руками.
      – Уникайте хворих людей. Мова йде не тільки про вашу безпеку, але й про безпеку ваших близьких, особливо літніх людей, які тяжко переносять хворобу.

      Мінімальна увага і зусилля для гальмування поширення вірусу можуть врятувати життя багатьом людям. Це той самий момент, коли варто згадати старе як світ правило: живи сам і дай жити іншим.

      Також раніше ми писали: Кого і що треба лікувати в Україні?

      Коронавирус в Европе: в каких странах зафиксировали Covid-19
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      Автор: Иван Примаченко
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Здоровье Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Публикации
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