19:00
20 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ПОВЕРНЕННЯ УКРАЇНЦІВ З КИТАЮ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін попав на бабки. Росіяни будуть їсти мох
      Вєсті Кремля
      22:11, 19 лютого
      Вєсті.UA: У Андрія Богдана розбите серце. Розваги нардепів у Раді
      Вєсті.UA
      20:11, 19 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ПОВЕРНЕННЯ УКРАЇНЦІВ З КИТАЮ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО
      БЛОГ Іван Примаченко
      Співзасновник освітніх курсів Prometheus

      Паніка довкола евакуації з Уханя: кого і що треба лікувати в Україні?

      -
      Як зупинити бунт українців у регіонах? / Facebook

      Сон розуму народжує чудовиськ. Вакханалія навколо евакуації українців з Уханя демонструє справжню глибину освітньої кризи в країні.

      Але чи справді ми щиро здивовані тим, що відбувається, якщо:

      Частина населення не вірить у вакцинацію, зате вірить в те, що перехворів на кір отримаєш пожиттєвий імунітет від раку.

      Читайте також: Істерія з коронавірусом: згадайте скільки людей в Україні помирає від туберкульозу

      Лікує нежить антибіотиками, які "прописує" собі сама, не розуміючи, що антибіотики не вбивають вірус. Дивиться на телебаченні шоу екстрасенсів, "лікується" гомеопатією і фуфломіцинами, а до науки ставиться як до різновиду нумерології.

      Не хоче мислити критично, проаналізувати елементарну статистику і зрозуміти, що на даний момент звичайний грип є більшою загрозою для життя українців, ніж новий коронавірус. Тим більше, від цієї загрози є ефективний захист.

      Настільки зневажає і не розуміє потреби в спроможних державних інституціях, що коли наступає час "Ч" просто не вірить, що держава здатна перевезти сотню людей з аеропорту в лікарню і ефективно утримувати їх там в карантині два тижні. І підіймає бунт.

      Не володіє медіаграмотністю, щоб спокійно ставитися до страшилок про коронавірус, якими купа ЗМІ накачувала громадян останній місяць.

      Тому не варто дивуватися. Варто лікувати українську освіту. Критичне мислення і медіаграмотність, базова біологія і математика, основи держави і права, розвиток емпатії і науковий метод. Ліки давно відомі. Залишилося почати приймати їх у суворій відповідності до рекомендацій лікаря.

      Зверніть увагу: Не коронавірусом єдиним, або Справжня небезпека ближче

      Вихідні дні-2020: календар свят в Україні
      сьогодні
      Автор: Іван Примаченко
      Теги: Коронавірус 2020 Публікації Новини політики Новини України Повернення українців з Китаю Медіа Освіта
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Паніка довкола евакуації з Уханя: кого і що треба лікувати в Україні?
      Іван Примаченко
      сьогодні , 18:47 Ситуація у Нових Санжарах: усе, що відомо
      Василь Денисюк
      сьогодні , 12:46 Які існують типи друку та як вони впливають на якість картинки
      Віктор Терешков
      сьогодні , 13:00 Розумні інвестиції: як вкласти і заробляти на нерухомості в Батумі
      сьогодні , 18:00 Наркоторгівля, п'яні вбивства на дорозі та катування: чим відзначилися орли Авакова
      Віталій Шабунін
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук