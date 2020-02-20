15:08
20 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ПОВЕРНЕННЯ УКРАЇНЦІВ З КИТАЮ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін попав на бабки. Росіяни будуть їсти мох
      Вєсті Кремля
      22:11, 19 лютого
      Вєсті.UA: У Андрія Богдана розбите серце. Розваги нардепів у Раді
      Вєсті.UA
      20:11, 19 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ПОВЕРНЕННЯ УКРАЇНЦІВ З КИТАЮ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО
      БЛОГ Олекса Коба
      Учасник АТО, журналіст, засновник проекту "IT BRO".

      Істерія з коронавірусом: згадайте, скільки людей в Україні помирає від туберкульозу

      -
      Евакуація українців з Уханя / Facebook

      Ситуація з евакуацією українців з Уханя робить цікавезний зріз української ментальності.

      З одного боку ми маємо понад півтори тисячі людей, які загинули від коронавірусу в усьому світі (дуже важлива деталь для подальшого заглиблення). В Україні щороку близько 5 тисяч людей помирає лише від туберкульозу. І щороку ми маємо близько 40000 нових хворих на туберкульоз в одній нашій країні. Тобто за рік, в Україні від туберкульозу гине в тричі більше людей, ніж померли від коронавірусу у світі. Продовжуємо заглиблюватись.

      Зверніть увагу: Не коронавірусом єдиним, або Справжня небезпека ближче

      Кожні 20 хвилин від туберкульозу в Україні помирає одна людина. Кожен п'ятий хворий у світі – припадає на Україну. 20% випадків туберкульозу залишаються не обстеженими вчасно. Наша країна потерпає від страшної епідемії, але українці не бояться її, бо вони безстрашні? Чи дурні? Ймовірно річ у дещо іншому. Якби коронавірус виник в Україні і повбивав би впродовж кількох років людей – українці, так само б втратили пильність і відчуття загрози, і навіть жартували б над небезпекою. Тіньова сторона проблеми в тому, що ми звикаємо до постійної загрози, і починаємо вважати її контрольованою. Ми не миємо щодня підлогу у місці, де роззуваємось, бо багато років залишали взуття там же, приносячи з вулиці купу бактерій на підошві, і з нами нічого не траплялось.

      Щодня у світі гинуть в автокатастрофах тисячі людей, але люди далі сідають за руль, бо кілька десятків поїздок створюють штучне відчуття контрольованості. Водночас, новий небезпечний коронавірус, як щось неконтрольоване, незрозуміле викликає бурю емоцій, бажання будувати блокпости, носити марлеві пов'язки і спалювати відьом. (А тепер поверніться до цифр на початку тексту і порахуйте статистичні ризики).

      Якщо спробувати відшукати щось світле в українському прагненні захистити свої родини від коронавірусу, то стає зрозумілим, що якби наші медіа, діячі, влада поставила на п'єдестал загрози щось набагато страшніше для України – туберкульоз, пояснивши небезпеку, українці не споруджували би блокпости. Тобто достатньо збільшувати обізнаність населення і підтримувати один одного в покращенні здоров'я суспільства і розуміння – цей дикий імпульс захисту, ймовірно, мирним, спокійним шляхом, допоміг би прибрати нашу країну з першого рівня епідемій.

      Рекомендуємо: Інфодемія коронавірусу: хто та чому бреше про китайський штам

      Вода в Крим: як її нестача впливає на окупацію півострова
      сьогодні
      Автор: Олекса Коба
      Теги: Новини України Повернення українців з Китаю Коронавірус 2020 Новини Здоров'я Публікації ЗМІ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:00 Істерія з коронавірусом: згадайте, скільки людей в Україні помирає від туберкульозу
      Олекса Коба
      сьогодні , 12:05 Роковини розстрілів Майдану: про що брешуть путінські найманці?
      Юрій Бутусов
      сьогодні , 12:46 Які існують типи друку та як вони впливають на якість картинки
      Віктор Терешков
      сьогодні , 13:00 Розумні інвестиції: як вкласти і заробляти на нерухомості в Батумі
      сьогодні , 09:03 Вода в Крим: як її нестача впливає на окупацію півострова
      Ярослав Голобородько
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук