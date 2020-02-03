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      БЛОГ Іван Примаченко
      Співзасновник освітніх курсів Prometheus

      Не коронавірусом єдиним, або Справжня небезпека ближче

      132
      Що вб'є українців скоріше за коронавірус / meleklermekani

      Поки що в Україні не було зафіксовано жодного випадку захворювання на новий вірус, але увага ЗМІ та громадськості прикута до нього так, наче центр епідемії не в далекому Китаї, а десь на Оболоні.

      На уханський коронавірус захворіло 10 000 людей, з них більше 200 вже загинуло. Поки що в Україні не було зафіксовано жодного випадку захворювання на новий вірус, але увага ЗМІ та громадськості прикута до нього так, наче центр епідемії не в далекому Китаї, а десь на Оболоні. Тим часом від звичайного грипу по всьому світу щороку помирає від 300 до 600 тисяч людей. В тому числі в Україні. Але на цей факт ніхто не звертає особливої уваги. Хоча, здавалося б, має бути навпаки. Пересічна людина мало що може зробити, щоб не захворіти на уханський коронавірус: не торкатися обличчя брудними руками, регулярно мити їх з милом і уникати великих скупчень людей. Тим часом проти грипу давно існують ефективні вакцини. І якщо би 90%+ населення були ними щеплені, то грип вже став би підзабутою екзотикою.

      Варто ознайомитись: Грип в Україні: симптоми та профілактика в інфографіці

      Я не хочу сказати, що ми маємо ігнорувати уханський коронавірус. Зрештою, якщо смертність від звичайного грипу менша за 0,1%, то попередня оцінка смертності від нового вірусу становить 3%. Справді масштабна епідемія цього коронавірусу може мати шокуючі наслідки. Тому уряди світу і міжнародні організації мають докласти максимум зусиль до його стримування. Але те, що пересічний українець так хвилюється щодо вірусу, якого поки немає в країні та на який він ніяк не може вплинути, замість того, щоб вакцинуватися від грипу і уберегтися від реальної загрози – ось справжня іронія когнітивних викривлень.

      Звичайно, в цьому немає нічого дивного. Еволюція навчила мозок тому, що він має приділяти особливу увагу новим, конкретним, але малозрозумілим загрозам. Саме тому вся країна справедливо обурена злочином іранських військових, які збили український літак з 176 людьми на борту. Але майже ніхто не звертає увагу на той факт, що у 2017 році на дорогах України загинули 3432 людини. Або кожні 20 днів гинуло більше людей, ніж в збитому літаку. Якщо перша трагедія викликала справедливу увагу суспільства, то друга залишається непоміченою. Хоча ми не знаємо, як захистити пасажирський авіалайнер від підступної атаки ракетою земля-повітря. Але чудово знаємо, як зменшити кількість смертей в ДТП: завжди пристібатися, купити дитячі автокрісла, не давати друзям сідати за кермо напідпитку і змусити владу нарешті запровадити автоматичну фіксацію перевищення швидкості на дорогах. Знайома, розпорошена в просторі та часі проблема відступає на периферію нашої свідомості під тиском нових інформаційних приводів, перестає здаватися важливою.

      Цікаво, що хоча найімовірнішою причиною смерті (30%) для американців є хвороба серця, цьому присвячено лише 2% пошукових запитів та уваги ЗМІ. В Україні ситуація аналогічна. Якщо вас непокоїть уханський коронавірус, краще пустіть енергію в конструктивне русло:

      – перевірте, чи у вас зроблені всі щеплення;

      – почніть вести фізично активний спосіб життя: швидко ходіть, бігайте, плавайте;

      – підходять будь-які фізичні вправи, що підвищують ваш пульс протягом кількох годин на тиждень;

      – скиньте зайву вагу, припиніть палити і обмежте вживання алкоголю;

      – почніть їсти здоровіше;

      – контролюйте тиск і рівень холестерину.

      Не дайте когнітивним викривленням вашої свідомості відволікти вас від справжньої небезпеки. Не хвилюйтеся надмірно щодо вірусу – краще хвилюйтеся про те, що статистично скоріш за все вас вб'є. Тим більше, що ви можете суттєво відстрочити цей кінець невеликими змінами свого способу життя.

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      Автор: Іван Примаченко
      Теги: Новини політики Новини України Коронавірус 2020 Новини Здоров'я Публікації Грип в Україні Вакцинація
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