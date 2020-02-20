15:16
20 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ВОЗВРАЩЕНИЕ УКРАИНЦЕВ ИЗ КИТАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин попал на бабки. Россияне будут есть мох
      Вєсті Кремля
      22:11, 19 февраля
      Вести.UA: У Андрея Богдана разбитое сердце. Развлечения нардепов в Раде
      Вєсті.UA
      20:11, 19 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ВОЗВРАЩЕНИЕ УКРАИНЦЕВ ИЗ КИТАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО
      БЛОГ Олекса Коба
      Участник АТО, журналист, основатель проекта "IT BRO"

      Истерия с коронавируса: вспомните сколько людей в Украине умирает от туберкулеза

      -
      Эвакуация украинцев с Уханя / Facebook

      Ситуация с эвакуацией украинцев с Уханя, делает интересный срез украинской ментальности.

      З одного боку ми маємо понад півтори тисячі людей, які загинули від коронавірусу в усьому світі (дуже важлива деталь для подальшого заглиблення). В Україні щороку близько 5 тисяч людей помирає лише від туберкульозу. І щороку ми маємо близько 40000 нових хворих на туберкульоз в одній нашій країні. Тобто за рік, в Україні від туберкульозу гине в тричі більше людей, ніж померли від коронавірусу у світі. Продовжуємо заглиблюватись.

      Зверніть увагу: Не коронавірусом єдиним, або Справжня небезпека ближче

      Кожні 20 хвилин від туберкульозу в Україні помирає одна людина. Кожен п'ятий хворий у світі – припадає на Україну. 20% випадків туберкульозу залишаються не обстеженими вчасно. Наша країна потерпає від страшної епідемії, але українці не бояться її, бо вони безстрашні? Чи дурні? Ймовірно річ у дещо іншому. Якби коронавірус виник в Україні і повбивав би впродовж кількох років людей – українці, так само б втратили пильність і відчуття загрози, і навіть жартували б над небезпекою. Тіньова сторона проблеми в тому, що ми звикаємо до постійної загрози, і починаємо вважати її контрольованою. Ми не миємо щодня підлогу у місці, де роззуваємось, бо багато років залишали взуття там же, приносячи з вулиці купу бактерій на підошві, і з нами нічого не траплялось.

      Щодня у світі гинуть в автокатастрофах тисячі людей, але люди далі сідають за руль, бо кілька десятків поїздок створюють штучне відчуття контрольованості. Водночас, новий небезпечний коронавірус, як щось неконтрольоване, незрозуміле викликає бурю емоцій, бажання будувати блокпости, носити марлеві пов'язки і спалювати відьом. (А тепер поверніться до цифр на початку тексту і порахуйте статистичні ризики).

      Якщо спробувати відшукати щось світле в українському прагненні захистити свої родини від коронавірусу, то стає зрозумілим, що якби наші медіа, діячі, влада поставила на п'єдестал загрози щось набагато страшніше для України – туберкульоз, пояснивши небезпеку, українці не споруджували би блокпости. Тобто достатньо збільшувати обізнаність населення і підтримувати один одного в покращенні здоров'я суспільства і розуміння – цей дикий імпульс захисту, ймовірно, мирним, спокійним шляхом, допоміг би прибрати нашу країну з першого рівня епідемій.

      Рекомендуємо: Інфодемія коронавірусу: хто та чому бреше про китайський штам

      Чемпионат мира по биатлону: расписание гонок
      сегодня
      Автор: Олекса Коба
      Теги: Новости Украины Коронавирус 2020 Возвращение украинцев из Китая Новости Здоровье Публикации СМИ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:00 Истерия с коронавируса: вспомните сколько людей в Украине умирает от туберкулеза
      Олекса Коба
      сегодня , 12:05 Годовщина расстрела Майдана: о чем врут путинские наемники?
      Юрій Бутусов
      сегодня , 12:46 Какие существуют типы печати и как они влияют на качество картинки
      Віктор Терешков
      сегодня , 13:00 Умные инвестиции: как вложить и зарабатывать на недвижимости в Батуми
      сегодня , 09:03 Вода в Крым: как ее недостаток влияет на оккупацию полуострова
      Ярослав Голобородько
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук