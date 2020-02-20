Истерия с коронавируса: вспомните сколько людей в Украине умирает от туберкулеза

Ситуация с эвакуацией украинцев с Уханя, делает интересный срез украинской ментальности.

З одного боку ми маємо понад півтори тисячі людей, які загинули від коронавірусу в усьому світі (дуже важлива деталь для подальшого заглиблення). В Україні щороку близько 5 тисяч людей помирає лише від туберкульозу. І щороку ми маємо близько 40000 нових хворих на туберкульоз в одній нашій країні. Тобто за рік, в Україні від туберкульозу гине в тричі більше людей, ніж померли від коронавірусу у світі. Продовжуємо заглиблюватись.

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Кожні 20 хвилин від туберкульозу в Україні помирає одна людина. Кожен п'ятий хворий у світі – припадає на Україну. 20% випадків туберкульозу залишаються не обстеженими вчасно. Наша країна потерпає від страшної епідемії, але українці не бояться її, бо вони безстрашні? Чи дурні? Ймовірно річ у дещо іншому. Якби коронавірус виник в Україні і повбивав би впродовж кількох років людей – українці, так само б втратили пильність і відчуття загрози, і навіть жартували б над небезпекою. Тіньова сторона проблеми в тому, що ми звикаємо до постійної загрози, і починаємо вважати її контрольованою. Ми не миємо щодня підлогу у місці, де роззуваємось, бо багато років залишали взуття там же, приносячи з вулиці купу бактерій на підошві, і з нами нічого не траплялось.

Щодня у світі гинуть в автокатастрофах тисячі людей, але люди далі сідають за руль, бо кілька десятків поїздок створюють штучне відчуття контрольованості. Водночас, новий небезпечний коронавірус, як щось неконтрольоване, незрозуміле викликає бурю емоцій, бажання будувати блокпости, носити марлеві пов'язки і спалювати відьом. (А тепер поверніться до цифр на початку тексту і порахуйте статистичні ризики).

Якщо спробувати відшукати щось світле в українському прагненні захистити свої родини від коронавірусу, то стає зрозумілим, що якби наші медіа, діячі, влада поставила на п'єдестал загрози щось набагато страшніше для України – туберкульоз, пояснивши небезпеку, українці не споруджували би блокпости. Тобто достатньо збільшувати обізнаність населення і підтримувати один одного в покращенні здоров'я суспільства і розуміння – цей дикий імпульс захисту, ймовірно, мирним, спокійним шляхом, допоміг би прибрати нашу країну з першого рівня епідемій.

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