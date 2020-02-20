Паника вокруг эвакуации из Уханя: кого и что надо лечить в Украине?

Але чи справді ми щиро здивовані тим, що відбувається, якщо:

Частина населення не вірить у вакцинацію, зате вірить в те, що перехворів на кір отримаєш пожиттєвий імунітет від раку.

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Лікує нежить антибіотиками, які "прописує" собі сама, не розуміючи, що антибіотики не вбивають вірус. Дивиться на телебаченні шоу екстрасенсів, "лікується" гомеопатією і фуфломіцинами, а до науки ставиться як до різновиду нумерології.

Не хоче мислити критично, проаналізувати елементарну статистику і зрозуміти, що на даний момент звичайний грип є більшою загрозою для життя українців, ніж новий коронавірус. Тим більше, від цієї загрози є ефективний захист.

Настільки зневажає і не розуміє потреби в спроможних державних інституціях, що коли наступає час "Ч" просто не вірить, що держава здатна перевезти сотню людей з аеропорту в лікарню і ефективно утримувати їх там в карантині два тижні. І підіймає бунт.

Не володіє медіаграмотністю, щоб спокійно ставитися до страшилок про коронавірус, якими купа ЗМІ накачувала громадян останній місяць.

Тому не варто дивуватися. Варто лікувати українську освіту. Критичне мислення і медіаграмотність, базова біологія і математика, основи держави і права, розвиток емпатії і науковий метод. Ліки давно відомі. Залишилося почати приймати їх у суворій відповідності до рекомендацій лікаря.

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