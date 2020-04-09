Коронавирус в ВСУ: готова ли армия к вспышке пандемии

В Вооруженных силах Украины 7 подтвержденных случаев коронавируса и один – летальный. В медицинской службе ВСУ отчитываются: тестов хватает, так же, как и аппаратов искусственной вентиляции легких. Готова ли армия к пандемии коронавируса – читайте дальше.

Фонд "Вернись живым" провел тестирование на коронавирус в районе проведения ООС. Когда в мире уже объявили пандемию коронавируса, а в Украине – карантин. Тестировали так называемых суперраспространителей.

Интересно Военных на Донбассе проверяют на коронавирус: результаты тестов

"Командиров, "Симиков", Вспшников, пресофицеров, пограничников. С них никто не снимал задачу сопротивляться российской агрессии, всем важно, чтобы они были здоровы", – отметила руководитель военного отдела фонда" Вернись живым " Наталья Калмыкова.

Как военным делают тесты на коронавирус: смотрите видео

Подразделение закупило маски еще когда пандемия только начиналась в Европе. Сейчас швеи шьют и многоразовые маски. Медики получили инструктаж, как вести себя, если будет обнаружен больной коронавирусом.

После объявления карантина командир отменил построения, совещания только по тактической необходимости, все поверхности дезинфицируют спецраствором каждые три часа, тебя не пустят, если не продезинфицируешь руки, выпускают в средствах индивидуальной защиты,

– сказала пресс-офицер 28 бригады Алина Демченко.

На армию закупили 10 тысяч быстрых тестов, которые показывают наличие антител к коронавирусу, сообщили в медицинской службе Вооруженных сил Украины. Также имеют примерно тысячу более точных систем полимеразно-цепной реакции.

"ПЦР-тесты в гражданских учреждениях делают до 3-х суток, у нас есть возможность делать за сутки, если подключим мобильные лаборатории, то до 8 часов", – пояснил спикер командования медицинских сил ВСУ Алексей Мазепа.



Чем отличаются тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала

В каждом военном госпитале есть аппараты искусственной вентиляции легких. Запасы со складов также достали. Все аппараты ИВЛ работают, уверяют в командовании медицинских сил.

"У нас есть не только старые аппараты ИВЛ, есть и мобильный аппарат, которые позволяют оказать помощь во время движения", – отметил Мазепа.

Из-за эпидемии коронавирус Генштаб отложил международные военные учения. Те же военные, которые были в командировке заграницей, теперь вынуждены будут пройти обязательную двухнедельную обсервацию.