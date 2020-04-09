Коронавірус в ЗСУ: чи готова армія до спалаху пандемії

У Збройних силах України 7 підтверджених випадків коронавірусу та один – летальний. У медичній службі ЗСУ звітують: тестів вистачає, так само, як і апаратів штучної вентиляції легень. Чи готова армія до пандемії коронавірусу – читайте далі.

Фонд "Повернись живим" провів тестування на коронавірус у районі проведення ООС. Коли у світі вже оголосили пандемію коронавірусу, а в Україні – карантин. Тестували так званих суперпоширювачів.

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"Командирів, "сіміків", ВСПшників, пресофіцерів, прикордонників. З них ніхто не знімав завдання чинити опір російській агресії, всім важливо, щоб вони були здорові", – зазначила керівниця військового відділу фонду "Повернись живим" Наталя Калмикова.

Як військовим роблять тести на коронавірус: дивіться відео

Підрозділ закупив маски ще коли пандемія тільки починалася в Європі. Нині швачки шиють і багаторазові маски. Медики отримали інструктаж, як поводитися, якщо буде виявлено хворого на коронавірус.

Після оголошення карантину командир скасував шикування, наради тільки за тактичної необхідності, усі поверхні дезінфікують спецрозчином щотри години, тебе не пустять, якщо не продезінфікуєш руки, випускають у засобах індивідуального захисту,

– сказала пресофіцерка 28 бригади Аліна Демченко.

На армію закупили 10 тисяч швидких тестів, які показують наявність антитіл до коронавірусу, повідомили у медичній службі Збройних сил України. Також мають приблизно тисячу більш точних систем полімеразно-ланцюгової реакції.

"ПЛР-тести у цивільних закладах роблять до 3-х діб, у нас є можливість робити за добу, якщо підключимо мобільні лабораторії, то до 8 годин", – пояснив речник Командування медичних сил ЗСУ Олексій Мазепа.



Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

У кожному військовому шпиталі є апарати штучної вентиляції легень. Запаси зі складів також дістали. Всі апарати ШВЛ працюють, запевняють у командуванні медичних сил.

"У нас є не тільки старі апарати ШВЛ, є і мобільний апарат, які дозволяють надати допомогу під час руху", – зазначив Мазепа.

Через епідемію коронавірусу Генштаб відклав міжнародні військові навчання. Ті ж військові, які були у відрядженні закордоном, тепер змушені будуть пройти обов'язкову двотижневу обсервацію.