Коронавирусом заболел еще один "слуга народа"
Коронавирусом заболел Роман Грищук, бывший шоумен и ведущий шоу "Мамахохотала", а ныне нардеп от пропрезидентской партии "Слуга народа". Вместе с ним заразился и его жена Анна Гресь.
Подробнее о заражении коронавирусом Грищук
Сейчас информации – мало. Только есть сообщение в Facebook жены нардепа Анны Гресь.
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По словам актрисы "Мамахохотала", с ночи и в течение целого дня 12 августа она имела температуру 37,7. Также чувствовала и ломоту в теле.
Утром они с Романом Грищуком сдали ПЦР-тесты. И у обоих оказался положительный результат.
У нас с Романом Грищуком – COVID-19,
– подытожила Анна Гресь.
Что известно о Романе Грищуке?Ему – 30 лет. Это бывший украинский юмористический актер и шоумен. Является одним из основателей и руководителей студии "Мамахохотала". Закончил КПИ по специальности биомедицинская инженерия.
В Верховную Раду прошел как выдвиженец от "Слуги народа" – победил на 222 округе в Киеве. Является членом Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.
В 2015 году вошел в список украинцев, добившихся успеха к 30-летию по версии Forbes Украина. А в 2017-м попал в аналогичный рейтинг от Kyiv Post.
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У кого из нардепов ранее подтверждали коронавирус
Начало карантина
- Сергей Шахов ( "Доверие")
- Виталий Борт (ОПЗЖ)
- Владимир Ватрас ( "Слуга народа")
- Руслан Горбенко ( "Слуга народа")
- Игорь Киселев (ОПЗЖ)
- Александр Лукашев (ОПЗЖ)
- Сергей Рудык (внефракционный)
- Анна Скороход (внефракционный)
Май
- Олег Мейдич ( "Батькивщина")
- Валерий Божик ( "Слуга народа"
- Юрий Аристов ( "Слуга народа")
Июнь
- Максим Перебийнис "Слуга народа"
Июль
- Данил Гетманцев "Слуга народа"
В мае спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отмечал, что в целом с начала эпидемии в Украине коронавирусом заболели от 10 до 15 депутатов. По его словам, эта цифра является неточной, поскольку не все об этом сообщали.