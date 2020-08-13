Коронавирусом заболел Роман Грищук, бывший шоумен и ведущий шоу "Мамахохотала", а ныне нардеп от пропрезидентской партии "Слуга народа". Вместе с ним заразился и его жена Анна Гресь.

Подробнее о заражении коронавирусом Грищук

Сейчас информации – мало. Только есть сообщение в Facebook жены нардепа Анны Гресь.

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По словам актрисы "Мамахохотала", с ночи и в течение целого дня 12 августа она имела температуру 37,7. Также чувствовала и ломоту в теле.

Утром они с Романом Грищуком сдали ПЦР-тесты. И у обоих оказался положительный результат.

У нас с Романом Грищуком – COVID-19,

– подытожила Анна Гресь.

Что известно о Романе Грищуке? Ему – 30 лет. Это бывший украинский юмористический актер и шоумен. Является одним из основателей и руководителей студии "Мамахохотала". Закончил КПИ по специальности биомедицинская инженерия.



В Верховную Раду прошел как выдвиженец от "Слуги народа" – победил на 222 округе в Киеве. Является членом Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.



В 2015 году вошел в список украинцев, добившихся успеха к 30-летию по версии Forbes Украина. А в 2017-м попал в аналогичный рейтинг от Kyiv Post.

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У кого из нардепов ранее подтверждали коронавирус

Начало карантина

Сергей Шахов ( "Доверие")

Виталий Борт (ОПЗЖ)

Владимир Ватрас ( "Слуга народа")

Руслан Горбенко ( "Слуга народа")

Игорь Киселев (ОПЗЖ)

Александр Лукашев (ОПЗЖ)

Сергей Рудык (внефракционный)

Анна Скороход (внефракционный)

Май

Олег Мейдич ( "Батькивщина")

Валерий Божик ( "Слуга народа"

Юрий Аристов ( "Слуга народа")

Июнь

Максим Перебийнис "Слуга народа"

Июль

Данил Гетманцев "Слуга народа"