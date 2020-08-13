На коронавірус захворів ще один "слуга народу"
На коронавірус захворів Роман Грищук, колишній шоумен і ведучий шоу "Мамахохотала", а нині нардеп від пропрезидентської партії "Слуга народу". Разом із ним інфікувалася і його дружина Анна Гресь.
Детальніше про зараження коронавірусом Грищука
Наразі інформації – обмаль. Лише є допис у фейсбуці дружини нардепа Анни Гресь.
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За словами акторки "Мамахохотала", з ночі та упродовж цілого дня 12 серпня вона мала температуру 37,7. Також відчувала й ломоту в тілі.
Вранці вони з Романом Грищуком здали ПЛР-тести. І в обох виявився позитивний результат.
У нас з Романом Грищуком – COVID-19,
– підсумувала Анна Гресь.
Що відомо про Романа Грищука?Йому – 30 років. Це колишній український гумористичний актор і шоумен. Є одним із засновників і керівників студії "Мамахохотала". Закінчив КПІ за спеціальністю біомедична інженерія.
До Верховної Ради пройшов як висуванець від "Слуги народу" – переміг на 222 окрузі в Києві. Є членом Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій.
У 2015 році увійшов до списку українців, які домоглися успіху до 30-річчя за версією Forbes Україна. А у 2017-му потрапив в аналогічний рейтинг від Kyiv Post.
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У кого з нардепів раніше підтверджували коронавірус
Початок карантину
- Сергій Шахов ("Довіра")
- Віталій Борт (ОПЗЖ)
- Володимир Ватрас ("Слуга народу")
- Руслан Горбенко ("Слуга народу")
- Ігор Кисельов (ОПЗЖ)
- Олександр Лукашев (ОПЗЖ)
- Сергій Рудик (позафракційний)
- Ганна Скороход (позафракційна)
Травень
- Олег Мейдич ("Батьківщина")
- Валерій Божик ("Слуга народу"
- Юрій Арістов ("Слуга народу")
Червень
- Максим Перебийніс "Слуга народу"
Липень
- Данило Гетманцев "Слуга народу"
У травні спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зазначав, що загалом із початку епідемії в Україні на коронавірус захворіли від 10 до 15 депутатів. За його словами, ця цифра є неточною, оскільки не всі про це повідомляли.