На коронавірус захворів Роман Грищук, колишній шоумен і ведучий шоу "Мамахохотала", а нині нардеп від пропрезидентської партії "Слуга народу". Разом із ним інфікувалася і його дружина Анна Гресь.

Детальніше про зараження коронавірусом Грищука

Наразі інформації – обмаль. Лише є допис у фейсбуці дружини нардепа Анни Гресь.

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За словами акторки "Мамахохотала", з ночі та упродовж цілого дня 12 серпня вона мала температуру 37,7. Також відчувала й ломоту в тілі.

Вранці вони з Романом Грищуком здали ПЛР-тести. І в обох виявився позитивний результат.

У нас з Романом Грищуком – COVID-19,

– підсумувала Анна Гресь.

Що відомо про Романа Грищука? Йому – 30 років. Це колишній український гумористичний актор і шоумен. Є одним із засновників і керівників студії "Мамахохотала". Закінчив КПІ за спеціальністю біомедична інженерія.



До Верховної Ради пройшов як висуванець від "Слуги народу" – переміг на 222 окрузі в Києві. Є членом Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій.



У 2015 році увійшов до списку українців, які домоглися успіху до 30-річчя за версією Forbes Україна. А у 2017-му потрапив в аналогічний рейтинг від Kyiv Post.

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У кого з нардепів раніше підтверджували коронавірус

Початок карантину

Сергій Шахов ("Довіра")

Віталій Борт (ОПЗЖ)

Володимир Ватрас ("Слуга народу")

Руслан Горбенко ("Слуга народу")

Ігор Кисельов (ОПЗЖ)

Олександр Лукашев (ОПЗЖ)

Сергій Рудик (позафракційний)

Ганна Скороход (позафракційна)

Травень

Олег Мейдич ("Батьківщина")

Валерій Божик ("Слуга народу"

Юрій Арістов ("Слуга народу")

Червень

Максим Перебийніс "Слуга народу"

Липень

Данило Гетманцев "Слуга народу"

У травні спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зазначав, що загалом із початку епідемії в Україні на коронавірус захворіли від 10 до 15 депутатів. За його словами, ця цифра є неточною, оскільки не всі про це повідомляли.