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      Коронавирусом заболел экс-генсек НАТО Солана

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      Бывший генеральный секретарь НАТО и представитель испанского правительства Фелипе Гонсалеса 77-летний Франсиско Хавьер Солана заразился коронавирусом. Сейчас он находится в мадридской больницы "Рамон и Каджал". Сюда испанского политика и дипломата 10 дней назад перевели из отделения интенсивной терапии.

      Как заявил Солана в комментарии влиятельному изданию Еl Рais, он надеется, что преодолеет этот "очень упрямый вирус".

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      Я все еще не знаю, как это описать. То, что происходит, действительно угрожающее. Это конфликт против врага, которого невозможно признать, и он имеет силу распространять свое зло с очень большой скоростью. Мы должны победить это коллективно,
      – сказал бывший генсек НАТО.

      Он добавил, что усилия, которые прилагают медицинские работники во всех заведениях, впечатляют, особенно уровень заботы и преданности.

      По данным испанского ресурса, Солана борется против коронавируса в одиночестве, а единственные посещения, которые ему разрешены – это визиты медицинских работников, пишет издание.

      "Он держится самостоятельно под давлением страха, читая воспоминания Уинстона Черчилля, записывая заметки о своих размышлениях и слушая музыку в больничной палате. Солана шокирован смертельным воздействием пандемии коронавируса", – отмечают журналисты.

      Ситуация с коронавируса в Испании: что известно

      Испания удерживает лидерство среди европейских стран по количеству зараженных коронавируса политиков. На протяжении последних недель позитивніе анализы тестов на коронавирус получили

      • жена премьер-министра Бегонья Гомес,
      • вице-премьер-министр,
      • два министра,
      • два региональных чиновника высшего ранга от Мадрида и Каталонии,
      • лидер третьей по величине партии в Конгрессе,
      • несколько депутатов и сенаторов.

      В целом коронавирусом в стране заболели почти 40 тысч человек, а количество смертей здесь составляет 2 тысячи 696. В частности, за последние 24 часа было зафиксировано 514 новых жертв.

      Важно! Испания занимает 4 место в мире и второе в Европе по количеству зараженных и жертв коронавируса.

      По данным сайта Worldometers, по состоянию на утро 25 марта в мире зарегистрировали 422 945 случаев заражения коронавируса, из которых 109 102 человека выздоровели и 18 907 человек умерли.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Коронавирус Covid-19 Здоровье Новости Здоровье Генсек НАТО НАТО
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