Коронавирусом заболел экс-генсек НАТО Солана

Бывший генеральный секретарь НАТО и представитель испанского правительства Фелипе Гонсалеса 77-летний Франсиско Хавьер Солана заразился коронавирусом. Сейчас он находится в мадридской больницы "Рамон и Каджал". Сюда испанского политика и дипломата 10 дней назад перевели из отделения интенсивной терапии.

Как заявил Солана в комментарии влиятельному изданию Еl Рais, он надеется, что преодолеет этот "очень упрямый вирус".

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Я все еще не знаю, как это описать. То, что происходит, действительно угрожающее. Это конфликт против врага, которого невозможно признать, и он имеет силу распространять свое зло с очень большой скоростью. Мы должны победить это коллективно,

– сказал бывший генсек НАТО.

Он добавил, что усилия, которые прилагают медицинские работники во всех заведениях, впечатляют, особенно уровень заботы и преданности.

По данным испанского ресурса, Солана борется против коронавируса в одиночестве, а единственные посещения, которые ему разрешены – это визиты медицинских работников, пишет издание.

"Он держится самостоятельно под давлением страха, читая воспоминания Уинстона Черчилля, записывая заметки о своих размышлениях и слушая музыку в больничной палате. Солана шокирован смертельным воздействием пандемии коронавируса", – отмечают журналисты.

Ситуация с коронавируса в Испании: что известно

Испания удерживает лидерство среди европейских стран по количеству зараженных коронавируса политиков. На протяжении последних недель позитивніе анализы тестов на коронавирус получили

жена премьер-министра Бегонья Гомес,

вице-премьер-министр,

два министра,

два региональных чиновника высшего ранга от Мадрида и Каталонии,

лидер третьей по величине партии в Конгрессе,

несколько депутатов и сенаторов.

В целом коронавирусом в стране заболели почти 40 тысч человек, а количество смертей здесь составляет 2 тысячи 696. В частности, за последние 24 часа было зафиксировано 514 новых жертв.

Важно! Испания занимает 4 место в мире и второе в Европе по количеству зараженных и жертв коронавируса.

По данным сайта Worldometers, по состоянию на утро 25 марта в мире зарегистрировали 422 945 случаев заражения коронавируса, из которых 109 102 человека выздоровели и 18 907 человек умерли.

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