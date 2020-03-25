На коронавірус захворів ексгенсек НАТО Солана

Колишній генеральний секретар НАТО та речник іспанського уряду Феліпе Гонсалеса 77-річний Франсиско Хав'єр Солана заразився коронавірусом. Наразі він перебуває в мадридській лікарні "Рамон і Каджал". Сюди іспанського політика та дипломата 10 діб тому перевели з відділення інтенсивної терапії.

Як заявив Солана у коментарі впливовому виданню Еl Рais, він сподівається, що подолає цей "дуже впертий вірус".

Доо теми У Мадриді відкрили найбільший в Європі госпіталь для хворих на коронавірус – фото

Я все ще не знаю, як це описати. Те, що відбувається, справді є грізним. Це конфлікт проти ворога, якого неможливо визнати, і він має силу поширювати своє зло з дуже великою швидкістю. Ми повинні перемогти це колективно,

– зауважив колишній генсек НАТО.

Він додав, що зусилля, які докладають медичні працівники у всіх закладах, вражають, особливо рівень турботи та відданості.

За даними іспанського ресурсу, Солана бореться проти коронавірусу на самоті, а єдині відвідування, які йому дозволено – це візити медичних працівників, пише видання.

"Він тримається самостійно під тиском страху, читаючи спогади Вінстона Черчілля, записуючи нотатки про свої роздуми та слухаючи музику в лікарняній палаті. Солана є шокованим смертельним впливом пандемії коронавірусу", – зазначають журналісти.

Ситуація з коронавірусом у Іспанії: що відомо

Іспанія утримує лідерство серед європейських країн за кількістю заражених коронавірусом політиків. Упродовж останніх тижнів позитивні аналізи тестів на коронавірус отримали

дружина прем’єр-міністра Бегоньї Гомес,

віцепрем’єр-міністр,

два міністри,

два регіональні чиновники вищого рангу від Мадрида та Каталонії,

лідер третьої за величиною партії в Конгресі,

кілька депутатів і сенаторів.

Загалом на коронавірус у країні захворіли майже 40 тисяч осіб, а кількість смертей тут складає 2 тисячі 696. Зокрема, за останні 24 години було зафіксовано 514 нових жертв.

Важливо! Іспанія займає 4 місце у світі та друге в Європі за кількістю заражених і жертв від коронавірусу.

За даними сайту Worldometers, станом на ранок 25 березня у світі зареєстрували 422 945 випадків зараження коронавірусом, з яких 109 102 особи одужали та 18 907 людей померли.

Зверніть увагу Коронавірус у світі: як Іспанія прожила перший тиждень надзвичайного стану



Як захиститися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу