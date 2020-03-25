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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      На коронавірус захворів ексгенсек НАТО Солана

      - Читать новость на русском
      Хав'єр Солана / Getty Images

      Колишній генеральний секретар НАТО та речник іспанського уряду Феліпе Гонсалеса 77-річний Франсиско Хав'єр Солана заразився коронавірусом. Наразі він перебуває в мадридській лікарні "Рамон і Каджал". Сюди іспанського політика та дипломата 10 діб тому перевели з відділення інтенсивної терапії.

      Як заявив Солана у коментарі впливовому виданню Еl Рais, він сподівається, що подолає цей "дуже впертий вірус".

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      Я все ще не знаю, як це описати. Те, що відбувається, справді є грізним. Це конфлікт проти ворога, якого неможливо визнати, і він має силу поширювати своє зло з дуже великою швидкістю. Ми повинні перемогти це колективно,
      – зауважив колишній генсек НАТО.

      Він додав, що зусилля, які докладають медичні працівники у всіх закладах, вражають, особливо рівень турботи та відданості.

      За даними іспанського ресурсу, Солана бореться проти коронавірусу на самоті, а єдині відвідування, які йому дозволено – це візити медичних працівників, пише видання.

      "Він тримається самостійно під тиском страху, читаючи спогади Вінстона Черчілля, записуючи нотатки про свої роздуми та слухаючи музику в лікарняній палаті. Солана є шокованим смертельним впливом пандемії коронавірусу", – зазначають журналісти.

      Ситуація з коронавірусом у Іспанії: що відомо

      Іспанія утримує лідерство серед європейських країн за кількістю заражених коронавірусом політиків. Упродовж останніх тижнів позитивні аналізи тестів на коронавірус отримали

      • дружина прем’єр-міністра Бегоньї Гомес,
      • віцепрем’єр-міністр,
      • два міністри,
      • два регіональні чиновники вищого рангу від Мадрида та Каталонії,
      • лідер третьої за величиною партії в Конгресі,
      • кілька депутатів і сенаторів.

      Загалом на коронавірус у країні захворіли майже 40 тисяч осіб, а кількість смертей тут складає 2 тисячі 696. Зокрема, за останні 24 години було зафіксовано 514 нових жертв.

      Важливо! Іспанія займає 4 місце у світі та друге в Європі за кількістю заражених і жертв від коронавірусу.

      За даними сайту Worldometers, станом на ранок 25 березня у світі зареєстрували 422 945 випадків зараження коронавірусом, з яких 109 102 особи одужали та 18 907 людей померли.

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      профілакати коронавірусу
      Як захиститися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Коронавірус Covid-19 Здоров'я Новини Здоров'я Генсек НАТО НАТО
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