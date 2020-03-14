Коронавирусом заболел украинский дипломат: что известно

У украинского дипломата за рубежом зафиксировали короновирус. Дипломатические учреждения до 20 марта переходят на особый режим работы.

Про первый случай заболевания украинского дипломата за рубежом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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К сожалению, у нас уже зафиксирован первый случай заболевания дипломата в одной из стран мира. Зарубежные дипломатические представительства временно переходят на дистанционный режим работы,

– заявил Кулеба.

Такой режим предусматривает работу с обращениями граждан и усиленную обработку их запросов. По словам Кулебы, это необходимо, чтобы сохранить действенную сеть помощи украинцам во всем мире.

Основное про коронавирус

По состоянию на 14 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерл и 5 тысяч 429 человек . Общее количество инфицированных – 145 тысяч 369 человек по всему миру, выздоровели более 71 тысячи человек.

. Общее количество инфицированных – по всему миру, выздоровели более 11 марта ВОЗ объявила мировую пандемию из-за коронавируса.

Больше всего коронавирусом заболели в Китае, из европейских стран – Италии.

13 марта в Украине от коронавируса умер первый человек – женщина из Радомышля. В Радомышле и Черновицкой области ввели чрезвычайное положение. В целом в Украине еще 2 людей остаются больными коронавирусом.



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