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      Коронавирусом заболел украинский дипломат: что известно

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      Кулеба сообщил, что коронавирусом заболел украинский дипломат / rbc.ua

      У украинского дипломата за рубежом зафиксировали короновирус. Дипломатические учреждения до 20 марта переходят на особый режим работы.

      Про первый случай заболевания украинского дипломата за рубежом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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      К сожалению, у нас уже зафиксирован первый случай заболевания дипломата в одной из стран мира. Зарубежные дипломатические представительства временно переходят на дистанционный режим работы,
      – заявил Кулеба.

      Такой режим предусматривает работу с обращениями граждан и усиленную обработку их запросов. По словам Кулебы, это необходимо, чтобы сохранить действенную сеть помощи украинцам во всем мире.

      Основное про коронавирус

      • По состоянию на 14 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 5 тысяч 429 человек. Общее количество инфицированных – 145 тысяч 369 человек по всему миру, выздоровели более 71 тысячи человек.
      • 11 марта ВОЗ объявила мировую пандемию из-за коронавируса.
      • Больше всего коронавирусом заболели в Китае, из европейских стран – Италии.
      • 13 марта в Украине от коронавируса умер первый человек – женщина из Радомышля. В Радомышле и Черновицкой области ввели чрезвычайное положение. В целом в Украине еще 2 людей остаются больными коронавирусом.


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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Коронавирус Covid-19 Новости политики МИД Украины Дмитрий Кулеба – новости
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