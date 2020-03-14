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      Правительство приняло решение об эвакуации украинцев из Италии

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      Италия – зона наибольшего распространения коронавируса в Европе. Украинцев, желающих вернуться оттуда – эвакуируют. Кабмин поручил ведомствам подготовить все необходимое.

      Решение об эвакуации украинцев правительство приняло на внеочередном заседании 14 марта, сообщает пресс-служба Кабмина.

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      Правительство поручило Министерству инфраструктуры совместно с Минздравом, МИД и МВД обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из Италии,
      – говорится в сообщении.

      В частности, Государственная таможенная служба должна оперативно оформить погрузку членов экипажа и пассажиров самолета, который будет осуществлять эвакуацию.

      Госпогранслужбе следует обеспечить первоочередной контроль на границе.

      Обратите внимание! Накануне Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин сообщил, что по состоянию на 13 марта ни один из украинец в Италии не обращался в консульство за помощью в эвакуации.

      Основное о коронавирус в Италии

      • Среди европейских стран больше всего случаев коронавируса фиксируют в Италии. По состоянию на 14 марта заразились 17 тысяч 660 человек, умерло – 1 тысяча 266.
      • Самая тяжелая ситуация в провинции Ломбардия, однако коронавирус охватил уже всю страну.
      • Италия стала первой страной в мире, которая ввела через коронавирус ограничения на территории всей страны.
      • Сейчас передвигаться в пределах Италии можно только по уважительной причине – на работу, по состоянию здоровья или в связи с семейными обстоятельствами.
      • Также здесь действует запрет на публичные собрания и закрыты парикмахерские, салоны красоты, заведения питания, в частности бары и рестораны.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Коронавирус Covid-19 МИД Украины Новости Украины Здоровье Новости Здоровье Министерство внутренних дел Госпогранслужба Государственная таможенная служба Министерство здравоохранения Украины Кабинет Министров Украины
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