Правительство приняло решение об эвакуации украинцев из Италии
Италия – зона наибольшего распространения коронавируса в Европе. Украинцев, желающих вернуться оттуда – эвакуируют. Кабмин поручил ведомствам подготовить все необходимое.
Решение об эвакуации украинцев правительство приняло на внеочередном заседании 14 марта, сообщает пресс-служба Кабмина.
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Правительство поручило Министерству инфраструктуры совместно с Минздравом, МИД и МВД обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из Италии,
– говорится в сообщении.
В частности, Государственная таможенная служба должна оперативно оформить погрузку членов экипажа и пассажиров самолета, который будет осуществлять эвакуацию.
Госпогранслужбе следует обеспечить первоочередной контроль на границе.
Обратите внимание! Накануне Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин сообщил, что по состоянию на 13 марта ни один из украинец в Италии не обращался в консульство за помощью в эвакуации.
Основное о коронавирус в Италии
- Среди европейских стран больше всего случаев коронавируса фиксируют в Италии. По состоянию на 14 марта заразились 17 тысяч 660 человек, умерло – 1 тысяча 266.
- Самая тяжелая ситуация в провинции Ломбардия, однако коронавирус охватил уже всю страну.
- Италия стала первой страной в мире, которая ввела через коронавирус ограничения на территории всей страны.
- Сейчас передвигаться в пределах Италии можно только по уважительной причине – на работу, по состоянию здоровья или в связи с семейными обстоятельствами.
- Также здесь действует запрет на публичные собрания и закрыты парикмахерские, салоны красоты, заведения питания, в частности бары и рестораны.
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