Уряд ухвалив рішення про евакуацію українців з Італії
Італія – зона найбільшого поширення коронавірусу в Європі. Українців, охочих повернутися звідки, евакуюють. Кабмін доручив відомствам підготувати все необхідне.
Рішення про евакуацію українців уряд прийняв на позачерговому засіданні 14 березня, повідомляє пресслужба Кабміну.
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Уряд доручив Міністерству інфраструктури спільно з МОЗ, МЗС та МВС забезпечити невідкладну евакуацію громадян України з Італії,
– йдеться в повідомленні.
Зокрема, Державна митна служба повинна оперативно оформити вантаж членів екіпажу і пасажирів літака, який здійснюватиме евакуацію.
Держприкордонслужбі слід забезпечити першочерговий контроль на кордоні.