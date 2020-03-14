Уряд ухвалив рішення про евакуацію українців з Італії

Зокрема, Державна митна служба повинна оперативно оформити вантаж членів екіпажу і пасажирів літака, який здійснюватиме евакуацію.

Уряд доручив Міністерству інфраструктури спільно з МОЗ, МЗС та МВС забезпечити невідкладну евакуацію громадян України з Італії, – йдеться в повідомленні.

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Рішення про евакуацію українців уряд прийняв на позачерговому засіданні 14 березня, повідомляє пресслужба Кабміну.

Італія – зона найбільшого поширення коронавірусу в Європі. Українців, охочих повернутися звідки, евакуюють. Кабмін доручив відомствам підготувати все необхідне.

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