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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ
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      Уряд ухвалив рішення про евакуацію українців з Італії

      -

      Італія – зона найбільшого поширення коронавірусу в Європі. Українців, охочих повернутися звідки, евакуюють. Кабмін доручив відомствам підготувати все необхідне.

      Рішення про евакуацію українців уряд прийняв на позачерговому засіданні 14 березня, повідомляє пресслужба Кабміну.

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      Уряд доручив Міністерству інфраструктури спільно з МОЗ, МЗС та МВС забезпечити невідкладну евакуацію громадян України з Італії,
      – йдеться в повідомленні.

      Зокрема, Державна митна служба повинна оперативно оформити вантаж членів екіпажу і пасажирів літака, який здійснюватиме евакуацію.

      Держприкордонслужбі слід забезпечити першочерговий контроль на кордоні.

       

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: МЗС України Міністерство внутрішніх справ Держприкордонслужба Державна митна служба Міністерство охорони здоров’я Кабінет Міністрів України Коронавірус Covid-19 Новини України Новини політики
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