На коронавірус захворів український дипломат: що відомо

В українського дипломата за кордоном зафіксували короновірус. Дипломатичні установи до 20 березня переходять на особливий режим роботи.

Про перший випадок захворювання українського дипломата за кордоном повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише пресслужба відомства.

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На жаль, у нас вже зафіксовано перший випадок захворювання дипломата в одній з країн світу. Закордонні дипломатичні представництва тимчасово переходять на дистанційний режим роботи,

– заявив Кулеба.

Такий режим передбачає роботу зі зверненнями громадян та посилене опрацювання їхніх запитів. За словами Кулеби, це необхідно, щоб зберегти дієву мережу допомоги українцям в усьому світі.

Основне про коронавірус

Станом на 14 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 5 тисяч 429 людей . Загальна кількість інфікованих – 145 тисяч 369 осіб по всьому світу, одужали понад 71 тисяча людей.

11 березня ВООЗ оголосила світову пандемію через коронавірус.

пандемію Найбільше на коронавірус захворіли в Китаї, з європейських країн – Італії.

13 березня в Україні від коронавірусу померла перша людина – жінка з Радомишля. У Радомишлі та Чернівецькій області ввели надзвичайний стан. Загалом в Ук раїні ще 2 людей залишаються хворими на коронавірус.



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