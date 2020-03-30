08:57
30 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Коронавирусом заболел водитель маршрутки в Кропивницком: 4 маршрута приостанавливают работу

      - Читати новину українською
      У Кропивницькому на коронавірус захворів водій маршрутки / "Перша електронна газета"

      В Кропивницкому коронавирус обнаружили у водителя маршрутки. На каком маршруте он работал, не сообщают. Известно лишь, что в поле риска мог попасть кто-то из водителей маршрутных такси №77, №104, №112 и №113.

      По информации Городского совета Кропивницкого, именно эти маршруты с понедельника, 30 марта, временно прекращают свою работу. Все они принадлежат компании-перевозчику "Паритет-Сервис".

      Интересно В Кропивницкому ветераны АТО отказались от льгот на проезд

      В горсовете добавили, что в рамках карантина:

      • коллеги зараженного водителя не выйдут на свои маршруты;
      • медицинские работники предприятия, которые непосредственно контактировали с больным, также будут находиться в карантинном режиме;
      • в техническом парке продлится проверка на соблюдение принятых санитарных норм на период действия режима чрезвычайной ситуации в Кропивницком.

      Кроме того, Горсовет Кропивницкого пообещал позже сообщить о дальнейшей работе вышеупомянутого перевозчика и функционирования маршрутов, которые он обслуживает.

      Важно! По состоянию на 29 марта зафиксировали 475 случаев заболевания коронавирусом. Известно о по меньшей мере 4 случаях в Кировоградской области. К сожалению, от COVID-19 10 людей в Украине погибли.

      Мероприятия в рамках борьбы с карантином в Украине

      • 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продлило ограничения до 24 апреля.
      • В рамках карантина Украина закрыла свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратила международное авиа - и железнодорожное сообщение с 17 марта.
      • Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе. Работают только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.
      • С 18 марта полностью прекратили междугородное пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.
      • С 24 марта украинцам запретили совершать любые туристические путешествия, прежде всего самолетами.
      • 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.

      НС в Україні
      Чрезвычайная ситуация в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Кропивницкого Коронавирус в Украине Новости Украины
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 08:19 Криклий, Уманский и Емец в ближайшее время могут покинуть Кабмин
      Новини України 2167
      сегодня , 02:30 Официально: глава Минздрава Емец и министр финансов Уманский уходят в отставку
      Новини України 12091
      сегодня , 06:30 Прогноз погоды на 30 марта: в Украину идет значительное похолодание и снег
      Новини України 3047
      сегодня , 04:50 Коронавирус в Черкасской области: количество больных COVID-19 достигло 50
      Медицина 2581
      сегодня , 05:05 Гороскоп на 30 марта для всех знаков зодиака
      Гороскоп 2196
      сегодня , 03:11 Внеочередное заседание Верховной Рады 30 марта: где проведут и что будут рассматривать
      Новини України 889
      сегодня , 08:06 Как работать дома и не потерять продуктивность: опыт IT-компаний
      IT-бізнес 5647
      сегодня , 05:15 Правительство изменило процедуру оказания помощи безработным в период карантина
      Новини України 1580
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      29 марта , 23:00 Почему убрали Рябошапку, чего ждать от Зеленского и Ермака в Минске: интервью с Гончаруком
      Олена Трибушна
      29 марта , 22:56 Илья Емец может уйти с поста главы Минздрава: что о нем известно
      Анастасія Лукашевська
      27 марта , 18:41 Влияние коронавируса: дизайнеры придумали приспособления, чтобы не касаться дверных ручек – фото
      Ростислав Струтинський
      Залиште відгук