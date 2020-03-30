Коронавирусом заболел водитель маршрутки в Кропивницком: 4 маршрута приостанавливают работу

В Кропивницкому коронавирус обнаружили у водителя маршрутки. На каком маршруте он работал, не сообщают. Известно лишь, что в поле риска мог попасть кто-то из водителей маршрутных такси №77, №104, №112 и №113.

По информации Городского совета Кропивницкого, именно эти маршруты с понедельника, 30 марта, временно прекращают свою работу. Все они принадлежат компании-перевозчику "Паритет-Сервис".

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В горсовете добавили, что в рамках карантина:

коллеги зараженного водителя не выйдут на свои маршруты;

медицинские работники предприятия, которые непосредственно контактировали с больным, также будут находиться в карантинном режиме;

в техническом парке продлится проверка на соблюдение принятых санитарных норм на период действия режима чрезвычайной ситуации в Кропивницком.

Кроме того, Горсовет Кропивницкого пообещал позже сообщить о дальнейшей работе вышеупомянутого перевозчика и функционирования маршрутов, которые он обслуживает.

Важно! По состоянию на 29 марта зафиксировали 475 случаев заболевания коронавирусом. Известно о по меньшей мере 4 случаях в Кировоградской области. К сожалению, от COVID-19 10 людей в Украине погибли.

Мероприятия в рамках борьбы с карантином в Украине

12 марта Украина ввела карантин , чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продлило ограничения до 24 апреля.

, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продлило ограничения до 24 апреля. В рамках карантина Украина закрыла свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратила международное авиа - и железнодорожное сообщение с 17 марта.

с 17 марта. Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе. Работают только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.

С 18 марта полностью прекратили междугородное пассажирское железнодорожное сообщение . Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.

. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре. С 24 марта украинцам запретили совершать любые туристические путешествия , прежде всего самолетами.

, прежде всего самолетами. 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.



Чрезвычайная ситуация в Украине / Инфографика 24 канала