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      Коронавирусом заболела министр по вопросам равенства в Испании: что известно

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      Коронавирусная инфекция быстро распространяется по странам Европы. Следовательно, 11 марта на второе место (после Италии) по количеству больных в ЕС вышла Испания. Сейчас там зафиксировали 2 277 случаев болезни и 55 смертей. Не обошла инфекция и истеблишмент: заболела испанская министр по равенства Ирене Монтеро.

      Теперь медики вынуждены проверить на коронавирус всех членов испанского правительства, передает Le Figaro.

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      Из-за инфицирования Монтеро ее соратник, лидер радикальной левой партии "Подемос" и второй вице-премьер-министр Испании Пабло Иглесиас отправился на карантин.

      Интересно! 8 марта Министр Монтеро приняла участие в многолюдной акции за права женщин в Мадриде. Там сейчас зафиксирована наибольшая вспышка коронавируса. До этого, 6 марта, Монтеро встретилась с королевой Испании Летицией.


      Монтеро на акции в Мадриде 8 марта / Фото Getty images


      Монтеро и королева Летиция, встреча 6 марта / фото Getty images

      Более того – 12 марта должно состояться заседание правительства Испании относительно дальнейших действий из-за распространения Covid-19 в стране. Правда, на нем будут присутствовать только те министры, которые отвечают за утверждение новых ограничительных мер.

      Интересно, что все остальные встречи премьер-министра страны Педро Санчеса будут проходить через видеоконференцию. 

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Здоровье Новости Здоровье Коронавирус Covid-19 Новости политики Инфекция в Европе
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