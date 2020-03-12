Коронавирусом заболела министр по вопросам равенства в Испании: что известно

Коронавирусная инфекция быстро распространяется по странам Европы. Следовательно, 11 марта на второе место (после Италии) по количеству больных в ЕС вышла Испания. Сейчас там зафиксировали 2 277 случаев болезни и 55 смертей. Не обошла инфекция и истеблишмент: заболела испанская министр по равенства Ирене Монтеро.

Теперь медики вынуждены проверить на коронавирус всех членов испанского правительства, передает Le Figaro.

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Из-за инфицирования Монтеро ее соратник, лидер радикальной левой партии "Подемос" и второй вице-премьер-министр Испании Пабло Иглесиас отправился на карантин.

Интересно! 8 марта Министр Монтеро приняла участие в многолюдной акции за права женщин в Мадриде. Там сейчас зафиксирована наибольшая вспышка коронавируса. До этого, 6 марта, Монтеро встретилась с королевой Испании Летицией.



Монтеро на акции в Мадриде 8 марта / Фото Getty images



Монтеро и королева Летиция, встреча 6 марта / фото Getty images

Более того – 12 марта должно состояться заседание правительства Испании относительно дальнейших действий из-за распространения Covid-19 в стране. Правда, на нем будут присутствовать только те министры, которые отвечают за утверждение новых ограничительных мер.

Интересно, что все остальные встречи премьер-министра страны Педро Санчеса будут проходить через видеоконференцию.