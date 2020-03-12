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      На коронавірус захворіла міністерка з питань рівності в Іспанії: що відомо

      - Читать новость на русском
      Ірене Монтеро / Getty images

      Коронавірусна інфекція швидко поширюється країнами Європи. Відтак, 11 березня на друге місце (після Італії) за кількістю хворих у ЄС вийшла Іспанія. Наразі там зафіксували 2 277 випадків хвороби та 55 смертей. Не оминула інфекція й істеблішмент: захворіла іспанська міністерка з питань рівності Ірене Монтеро.

      Тепер медики змушені перевірити на коронавірус усіх членів іспанського уряду, передає Le Figaro.

      Що треба знати про ситуацію в Іспанії В Іспанії – потужний спалах коронавірусу: вже пів сотні смертей

      Через інфікування Монтеро її соратник, лідер радикальної лівої партії "Подемос" і другий віцепрем’єр-міністр Іспанії Пабло Іглесіас відправився на карантин.

      Цікаво! 8 березня міністерка Монтеро взяла участь у багатолюдній акції за права жінок у Мадриді. Саме там зараз зафіксований найбільший спалах коронавірусу. До цього, 6 березня, Монтеро мала зустріч із королевою Іспанії Летицією.


      Монтеро на акції у Мадриді 8 березня / Фото Getty images


      Монтеро і королева Летиція, зустріч 6 березня / фото Getty images

      Ба більше – 12 березня має відбутися засідання уряду Іспанії щодо подальших дій через поширення Covid-19 у країні. Щоправда, на ньому будуть присутні лише ті міністри, які відповідають за затвердження нових обмежувальних заходів.

      Цікаво, що усі інші зустрічі прем'єр-міністра країни Педро Санчеса відбуватимуться через відеоконференцію.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Коронавірус Covid-19 Здоров'я Новини Здоров'я Інфекція у Європі
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